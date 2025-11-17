35年回憶掰！丹丹漢堡「1高雄門市」將熄燈 最後營業時間曝

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「丹丹漢堡」是許多人到南部必訪的名店之一，不料，今(17)日位在高雄中山路的大社店無預警宣布，將在11月30日結束營業，讓一票在地人驚喊「無法接受」。

「丹丹漢堡」大社店開業35年，今日突然在粉專公告，表示將營業至11月30日，感謝多年來的支持，希望大家未來繼續支持鄰近的仁武店、橋頭店、燕巢店，後會有期，也透露回憶時丹機刮刮卡活動刮刮卡，均可於全門市進行兌換。

貼文一出，不少在地人也紛紛留言「想當年我們還只是喜歡吃丹丹蛋餅的小小孩，也看著丹丹搬到現在的位置，20幾年過去了，沒想到要說再見…」、「蠻難過的，中山路望過去有一間丹丹漢堡，已經覺得是很日常的事了以後不管開什麼店，都會感覺少了什麼」、「怎麼會！返鄉必吃欸」、「這樣大社還有東西可以吃嗎」、「沒辦法接受」、「沒辦法接受，以前一個禮拜可以吃3次，我要哭哭了」、「從小到大的回憶，沒了」、「從小吃到二寶爸，從沒想過會收起來」。

