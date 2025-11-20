35年壽司職人吃法！私房套餐僅6店開賣 黑鮪魚中腹、鮭魚卵軍艦上桌

生活中心／賴俊佑報導

合點壽司全新推出「總料理長私房特選套餐」。(圖／合點壽司提供）

35年壽司職人生涯美味吃法！合點壽司即日起至12月7日全新推出「總料理長私房特選套餐」，五貫壽司一次品嘗，全台6店鋪同步登場；另外，饗賓集團旗下貓將壽司邀請「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢，打造期間限定「HASUBEEN 海鮮丼飯組」。

台灣總料理長川村圭親自組合出最能反映日本壽司食序邏輯的組合。(圖／合點壽司提供）

35年壽司職人吃法！合點壽司推「總料理長私房特選套餐」

合點壽司全新推出「總料理長私房特選套餐」，由超過35年的壽司職人生涯的台灣總料理長川村圭，親自組合出最能反映日本壽司食序邏輯的組合，內容包括五貫壽司黑鮪魚中腹、槍烏賊、鰻魚、鮭魚卵軍艦、鮪魚泥花卷，加上唐揚雞與玉子燒，並提供Highball、味噌湯或可樂3擇1，活動期間特價 520 元。

此次「總料理長私房特選套餐」的最大亮點，在於料理長本人在集團中的角色與資歷。職人生涯始於日本專門學校，曾在飯店擔任日本料理板前師傅，2001 年加入集團後歷經一般壽司師傅、店長、督導等職務，最終晉升為商品部本部長，累積逾 35 年壽司職人經驗的商品部本部長兼台灣總料理長的川村圭，負責 RDC 集團在日本與海外超過 300 間店鋪的料理監督，從食材採購、料理技術標準到整體菜單方向皆由他統籌，尤其是鮪魚等核心漁獲的採購，更需具備高度專業與精準判斷。

開場的「黑鮪魚中腹」，利用油脂與溫度的平衡帶出鮪魚旨味；「槍烏賊」以彈性與刀工展示職人技術；「鰻魚」還原正宗日式燒鰻的甜鹹交織風味，口感鬆軟的空氣感呈現餐點的主旋律，是最容易被忽視，但其實充滿味蕾震撼力的一貫，接著醬油醃製鮭魚卵的「鮭魚卵軍艦」，帶出圓潤海味，而作為壽司收尾的「鮪魚泥花卷」，讓味蕾以清爽的方式落幕。

配合台灣普發萬元政策，合點壽司亦推出限期加碼活動，即日起起至11月23 日期間，消費者凡至全台合點壽司店鋪單筆消費滿 1,000 元並結帳出示會員，即可獲得價值 1,000 元的商品兌換券（128 元 × 8 張），藉由此回饋，讓消費者在年末以更輕鬆的方式享受源自日本的正統職人壽司體驗。

貓將壽司推出限定組合「HASUBEEN 海鮮丼組」。(圖／饗賓集團提供)

貓將壽司邀請「樂天三本柱」打造「華麗綜合海鮮丼」

貓將壽司推出限定組合「HASUBEEN 海鮮丼組」，內容包括「華麗綜合海鮮丼」、「鹽昆布拌高麗菜沙拉」、「鮮魚味噌湯」與可樂；其中主打的「華麗綜合海鮮丼」，貓將壽司邀請「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢，以「海味要豪、日料要匠心」為理念，與主廚一起討論食材、調味與視覺呈現，豪華匯集鮪魚、日本青魽、鮭魚、玉子燒、炙燒干貝、甜蝦、鮑魚磯煮、鮭魚卵、花枝等九大海味，鮮度滿點。

再搭配清爽脆口的「鹽昆布拌高麗菜沙拉」與濃郁甘醇的「鮮魚味噌湯」，層次豐富、節奏完整，讓人一口接一口停不下來。

