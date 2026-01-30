35年火雞肉飯名店…遭爆月休4天「沒勞健保、給奴隸薪」！業者出面喊冤

記者簡榮良、朱俊傑／屏東報導

美味的背後，藏薪酸？屏東一家35年老字號火雞肉飯名店，近日貼出徵才訊息，「月休4天、女性尤佳」不符規定又涉及性別歧視的條件大剌剌列出來，引發熱議，還遭網友踢爆聘用的員工沒有勞健保，給的薪水根本是奴隸等級。對此，業者出面喊冤有補休，鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以用補貼的方式來處理。爭議驚動縣府勞青處將派員上門稽查。

屏東一家35年老字號火雞肉飯名店，近日貼出徵才訊息，「月休4天、女性尤佳」不符規定又涉及性別歧視的條件大剌剌列出來，引發熱議。（圖／翻攝自Threads＠ruffian_j）

民眾上門求職，聽到沒有勞健保，還沒踏進門口，立刻卻步。原來，這一切起因，來自一篇徵才貼文，內容寫道薪資4萬3000元起跳，乍看不錯，但上班時間上午9時30分上到下午14時，中間休息2個半小時，下午16時30分繼續上到晚上21時許，月休只有4天，挨轟給的薪水根本奴隸等級，文末註記的「女性尤佳」，更涉及性別歧視。

廣告 廣告

業者出面喊冤，更搬出法條自清。（圖／翻攝畫面）

「不是我們薪水低，是他們做不住」，業者出面喊冤，更搬出法條自清，依照勞基法規定僱用5人以上才需要替勞工辦勞健保，並無違規，而且鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以用補貼方式來處理；只是放眼望去店內至少6人忙進忙出，業者則解釋大部分都是家族自己人，少部分是請來的員工。

員工也力挺老闆，直言合乎自己的需求做得開心就好了，為什麼要這樣子po網造成社會輿論。

屏東縣勞青處表示，將派員前往查核，僱主是否依實際的例假給予員工休假，另外針對員工加班情形亦一併釐清，若有違反將依勞基法依法裁處。

只是放眼望去店內至少6人忙進忙出，業者則解釋大部分都是家族自己人，少部分是請來的員工。（圖／翻攝畫面）

員工也力挺老闆，直言合乎自己的需求做得開心就好了。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

小心！網售「小型焚化爐」騙：節省清運費 私設「最高罰1500萬」

趁尾牙偷情！人夫辦公室「全裸激戰小三」妻崩潰：閉上眼都是你們的畫面

跟著進廁所！色阿兵哥「躲隔壁間」拍女同袍上廁所 無罪原因曝光

最新民調！新竹縣長人選未決「藍營黨內相爭」徐欣瑩勝陳見賢17.6%

