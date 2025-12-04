35年老店！「一碗10元」肉燥飯要收了 網不捨：回憶的味道





不少台南人從小吃到大的老店，又少了一間！台南開業35年的平民美食「林家肉燥飯」，35年來堅持「一碗10元」肉燥飯，成為家喻戶曉的小吃，昨（3）日卻無預警宣布吹熄燈號，消息一出，許多老饕客惋惜不已，直呼「回憶的味道」、「最佛心的肉燥飯」！

林家肉燥飯3日在粉專上發文「於1990年開店至今，從南園街養生市場，再來就是大家所熟知的安和路一段。從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房。一碗肉燥飯十元，35年的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭。」

林老闆：「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」如今林老闆夫婦年事已高，忍痛做出的重大決定，「林家肉燥飯，謝謝大家，下台一鞠躬，想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持。」業者表示，林家肉燥飯的扛棒，會繼續扛在肩上，「無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣！」

許多網友看了以後紛紛不捨地說「回憶的味道」、「便宜又好吃，我媽媽很愛你們家的滷油豆腐，還有魚丸湯加油條，可惜吃不到了」、「哭哭，好久沒吃了，這禮拜才想說要帶朋友去吃而已，居然無緣」、「最佛心的肉燥飯」、「嗚嗚....超好喝的魚丸湯也沒有惹」、「價錢真的很親民東西也好吃」、「時代的眼淚 ！ 感謝」、「我的愛店又少了一間」、「我曾經是他們的管區警員，看著老闆的腰越來越彎，真的很不捨，祝您們夫妻健康快樂」。

（封面圖／翻攝《林家肉燥飯》粉專）

