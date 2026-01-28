35快砲尋續命空間！研擬納台灣之盾防護網

▲空軍35快砲。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.28）

[NOWnews今日新聞] 賴清德總統去年11月宣布投入1.25兆國防特別預算打造「台灣之盾」（T-Dome），儘管美國宣布售台「國家先進地對空飛彈系統」(NASAMS)，但這套系統由於價格高昂，軍方研擬將服役40年35快砲解決雷達系統技術問題後，整合納入台灣之盾防護網中。

國防部今（28）日繼續舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，參訪嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊，拍攝F-16V戰機潛力裝掛彈與35快砲放列程序演練，模擬接戰來襲敵軍。

空軍795旅第301營第2連少校連長邱耀庭受訪表示，單位每個月都會透過駐地訓練成效驗收來驗證官兵的訓練成果。此外，藉由立即戰備專案演練，能提升官兵的自信心與警覺性，並增加突發狀況處置訓練，以強化官兵應對緊急狀況的能力。

邱耀庭表示，天兵系統具有「彈砲合一」系統的優勢，結合了短程飛彈與快砲，具備分層攔截的優勢：包括麻雀飛彈有效距離為 2 至 16 公里，主要目的是攔截敵機以確保機場安全，與純飛彈系統不同，彈砲合一系統利用飛彈進行遠程攔截，並以 35 快砲作為後盾，處理穿透進來的威脅。針對無人機威脅，同樣透過天兵雷達實施搜索，對於大型無人機或攻擊型無人機，只要系統成功捕獲目標，均可由 35 快砲實施擊毀

天兵雷達為德國雷曼特公司生產的天兵M型射控雷達，為35快砲系統的指揮中樞，用於搜索、鑑別、鎖定敵機，空軍在1980年代初購入24台天兵雷達系統與50台GDF-001/002、1980年代末期自美國增購AIM-7麻雀飛彈，並整合到天兵雷達系統，每套系統總共可連接2座35快砲及2座麻雀飛彈。2009年以30.795億元新台幣實施「天武七號」計劃，將原先的GDF-001/002高射砲升級至可發射可編程彈藥（AHEAD）的GDF-006。

媒體今年初曾報導，軍方人士透露，儘管我國已規劃採購美製 NASAMS 防空飛彈系統，但35 快砲將不會退入歷史防線，只要能解決雷達問題，35快砲系統日後還可以執行防衛任務，並且可以納入「台灣之盾」整合防護網，持續防衛機場與雷達陣地等關鍵設施。

▲空軍35快砲使用彈藥種類。（圖／記者呂炯昌攝）

▲陸射麻雀飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）

