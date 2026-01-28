35快砲捍衛空防 AHEAD彈攔截巡弋飛彈與無人機等目標

（中央社記者吳書緯嘉義28日電）空軍防空第795旅第301營第2連今天執行防空緊急程序演練，駐防嘉義基地的官兵演練接獲緊急命令後，由天兵雷達搜索目標，並引導35快砲和麻雀飛彈發射架實施接戰，35快砲可運用高效能摧毀彈（AHEAD），攔截巡弋飛彈及無人機等超小型目標。

國防部國軍春節加強戰備媒體邀訪今天進入第2天，駐防空軍嘉義基地的空軍防空第795旅第301營第2連今天執行防空緊急程序演練。

空軍指出，天兵雷達為35快砲系統的指揮中樞，用來搜索、鑑別、鎖定敵機，總共可連接2座35快砲及2座麻雀飛彈發射架，組成一個射擊單位；而35快砲為35公厘雙管防空快砲，主要用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，負責執行中、低空層防護任務，有效射程為4000公尺；麻雀飛彈發射架可裝掛4枚飛彈，射擊範圍為2000至16000公尺。

連長邱耀霆少校指出，單位平時每月會透過駐地訓練成效驗收，驗證官兵平時訓練成果，目前在戰備時都是使用高效能摧毀彈（AHEAD），因為高效能摧毀彈會形成彈幕，有效攔截敵機與巡弋飛彈。

排長莊立得中尉受訪指出，天兵雷達的搜索距離最大為22公里，在目標進入22公里捕獲範圍內，在屏幕上可以看到目標捕獲及敵我識別，敵我識別後由排長執行接戰分配，分別由麻雀飛彈發射架及35快砲執行接戰。

莊立得提到，35快砲已構改升級為「GDF-006型」，GDF-006型加裝初速測量器，可以搭配AHEAD彈使用，當AHEAD彈經過初速測量器的前兩環會測速，修正預測點的距離，第三環會給予電子信號，AHEAD彈會在目標前40至60公尺爆炸，發射152顆鎢鋼珠形成有效的攔截彈幕。

由於台灣已向美國軍購NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統），35快砲的未來也引發關注；空軍人士表示，國家先進地對空防空飛彈系統會先由空軍目前裝備捷羚防空飛彈系統與20機砲的單位先行接裝。（編輯：翟思嘉）1150128