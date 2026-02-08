35歲上班族胃脹、打嗝睡不好！中醫食療3週肚子順了

現代人壓力大常伴隨腸胃不適。明華馬光中醫診所歐俊佑醫師指出，從中醫角度看，情緒與腸胃健康息息相關，調和肝氣、健運脾胃，不僅改善腸胃功能，也能達到情緒平衡與舒壓效果。

調和肝氣、健運脾胃，不僅改善腸胃功能，也能達到情緒平衡與舒壓效果。（示意圖／pixabay）

歐俊佑表示，中醫認為「思則氣結，憂則氣鬱」，過度思慮導致脾氣虛弱，影響運化功能，易出現腹脹、食慾差、大便黏膩等問題。情緒低落、焦慮則導致肝氣鬱結，肝氣橫逆犯脾，更加重脾胃不適，形成「肝鬱脾虛」惡性循環。

臨床常見患者有「肚子悶、吃不下、有時拉肚子、有時便祕」等症狀，即「大腸激躁症」。歐俊佑說明，若更嚴重會伴隨胃酸逆流引起胃痛及喉嚨卡卡，中醫有句話「胃不和，則臥不安」，壓力加上腸胃功能不佳，就易引起失眠、夜尿、眠淺易醒、煩躁等問題。

歐俊佑分享，35歲從事外商工作的陳先生，因長期工作壓力大、主管責任負擔重，加上久坐飲食不規律，近半年常肚子脹氣、打嗝、吃一點就飽，甚至噁心反胃，有時胸口悶、心情煩躁。經望聞問切後，辨證為「肝鬱犯胃、脾虛氣滯」。

針對舒壓解憂，歐俊佑推薦玫瑰佛手小米粥以及山藥蓮子燉排骨。（圖／馬光中醫）

歐俊佑為陳先生疏肝理氣、健脾和胃，並搭配日常飲食調理與穴位按壓。三週後症狀大幅改善，陳先生表示：「最近肚子順很多，心情也比較輕鬆。」

針對舒壓解憂，歐俊佑推薦玫瑰佛手小米粥，材料包括小米50g、乾玫瑰花5朵、佛手乾3片及冰糖適量。小米洗淨，佛手稍泡水，加水1000ml煮沸後轉小火煮成粥，起鍋前五分鐘加入玫瑰花再煮3分鐘即可。此粥可疏肝解鬱、健脾和胃，適合情緒緊張、腸胃虛弱者，建議一週2至3次。

歐俊佑也推薦山藥蓮子燉排骨，材料為山藥150g、蓮子30g、排骨300g、紅棗5顆、枸杞少許。排骨汆燙，山藥切塊，蓮子泡水30分鐘，所有材料加水煮沸後轉小火燉煮40分鐘。此湯品可健脾養胃、安神寧心，蓮子有安神作用，睡不好者尤其適合。

除了飲食，歐俊佑建議日常可透過穴位按壓調節腸胃與情緒。（圖／馬光中醫）

除了飲食，歐俊佑建議日常可透過穴位按壓調節腸胃與情緒。推薦太衝穴位於足背拇趾與第二趾中間交界處，可疏肝理氣、緩解焦慮；足三里位於膝蓋下約四指寬，可健脾和胃；內關穴位於手腕橫紋上兩指寬，可安神止嘔。每日早晚各按壓這三個穴位各1至2分鐘，可作為日常保健。

歐俊佑強調，壓力會讓腸胃「打結」，腸胃異常也會讓情緒更不穩。透過調肝健脾、搭配舒壓食療與日常保健，不只能改善腸胃不適，更能讓身心重拾平衡。

