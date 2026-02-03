35歲以上民眾、外國人呈淨遷出...《日經》：東京都時隔四年首度迎來淨遷入規模縮小

《日經》報導，日本東京都的遷入人數為65219人，為全國榜首，不過淨遷入規模時隔四年迎來首度縮小，遷入最多的族群為20至24歲的青年，35歲以上的族群則呈現淨遷出，外國人也出現遷出大於遷入的情況。自2014年開始，日本政府將外國人納入統計以來，東京圈已連續12年呈現淨遷入，但與2024年相比，淨遷入規模縮小12309人。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



日本總務省於3日公布依據住民基本台帳所彙整的2025年人口移動報告。以遷入人數扣除遷出人數的「淨遷入人數」來看，東京都為6萬5,219人，為全國最多，但淨遷入規模為時隔4年首度縮小。

在外國人部分，遷出人數為5萬4,236人，超過遷入人數的5萬3,858人，呈現外國人淨遷出。



本次統計對象為2025年跨自治體遷移住所的人數。以東京都年齡層來看，20～24歲為淨遷入最多族群，達5萬7,263人；相對地，0～9歲與35歲以上族群則為淨遷出。其中，60～64歲的淨遷出人數最多，為4,222人。



東京圈（埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣）的淨遷入人數為12萬3,534人。自2014年開始將外國人納入統計以來，已連續12年呈現淨遷入，但與2024年相比，淨遷入規模縮小1萬2,309人。



以性別來看，男性淨遷入為5萬4,670人，女性為6萬8,864人，女性比男性多出1萬4,194人。



大阪圈的淨遷入人數為8,742人，比2024年增加6,063人。其中，男性為1,397人、女性為7,345人；男性自2014年以來首次由淨遷出轉為淨遷入。



以都道府縣別來看，呈現淨遷入的共有7個都府縣，包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、滋賀縣、大阪府、福岡縣。滋賀縣則從2024年的淨遷出轉為淨遷入；若僅計日本人仍為淨遷出，但因外國人遷入人數超過遷出而轉為正成長。



其餘40個道府縣皆為淨遷出。2024年仍為淨遷入的山梨縣，在2025年轉為淨遷出。與前年相比，淨遷出人數增加最多的是宮崎縣。



此外，自2024年調查起，新增包含跨國遷移的都道府縣別社會增減數。2025年遷入日本的人數為78萬2,165人，超過遷出人數的40萬9,592人，社會增加幅度較前一年擴大5,548人。

(圖片來源：三立新聞網)

