35歲以上民眾「9成有牙周病變」！醫：一天刷3次牙不代表保健 小心7警訊

個案女主管未確實清潔牙齒，除了牙齒上有深色茶漬外，牙齒底部有明顯的牙菌斑。（圖／恩主公醫院提供）

勿忽視牙周病。一名60多歲的女性主管，因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積。但她未將牙齦不適放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。經X光檢查後發現，她的牙周支持骨頭 (齒槽骨) 已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。牙醫師提醒，許多人認為有刷牙就夠了，「但若沒有清到牙齦邊緣與牙縫，細菌就會在看不到的地方持續發炎。」

根據衛福部國民健康署資料顯示，台灣35歲以上成人中，高達九成以上曾出現不同程度的牙周病變；而美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，30 歲以上成人約有 47% 具有牙周疾病症狀，顯示牙周健康議題在不同國家皆相當普遍，值得民眾提高警覺並加強日常清潔。

恩主公醫院牙醫部醫師趙冠齊表示，許多民眾因為牙周病在早期症狀輕微、甚至幾乎沒有不適，而延誤治療。牙周病初期常見牙齦紅腫、刷牙不易清潔乾淨、牙縫變大或口氣改變。當細菌長期累積於牙齦下方，發炎會逐漸破壞牙周組織與骨頭，使牙齒變得鬆動，嚴重時甚至會影響咀嚼與日常生活。

他說，許多民眾認為「一天刷三次牙」代表有做好口腔保健，但清潔的質量遠比刷牙的次數重要。刷牙角度錯誤、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都容易讓牙菌斑殘留。

趙冠齊醫師指出牙周病並非無法避免，關鍵在日常的清潔與定期追蹤。（圖／恩主公醫院提供）

趙冠齊進一步說明，刷牙時應確實清潔牙齒外側、內側、咬合面與牙齦邊緣，至少有一次要做到「完整且細緻的清潔」。若牙縫較小，使用牙線會較恰當；若牙縫偏大或牙周支撐組織已退縮，牙間刷能更有效移除深處堆積的牙菌斑。至於牙刷的選擇，應依牙齦厚度、牙縫大小與個人使用習慣調整刷毛軟硬及刷頭大小，沒有「一種牙刷最適合所有人」。另，電動牙刷對清潔技巧較不熟練的民眾也有一定幫助，可維持比較穩定的清潔效果。

牙周病該如何治療？趙冠齊說目標是「控制發炎」與「減緩惡化」，並非一次就能完全解決。臨床治療方式通常依嚴重程度不同而有差異，包括例行性洗牙（Scaling）、深層牙周清創與根面整平（Debridement and Root Planing），以及在骨頭吸收嚴重、牙周囊袋過深時，醫師可能會評估是否需進行牙周翻瓣/再生手術，清除更深層的細菌與病變組織。

趙冠齊提醒，若牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或是口臭持續加重、牙齒開始出現輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊。建議每3至6個月進行一次口腔檢查與洗牙，養成正確的刷牙方式並確實清潔牙縫；若出現牙齦腫脹、不適或刷牙後仍覺得口腔不夠清潔，都應儘早尋求牙科協助。

