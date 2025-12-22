35歲劉柏君獲選模範漁民 養出高品質海鱺打進日本連鎖壽司通路

35歲就獲得模範漁民的劉柏君，養殖的海鱺魚打入日本連鎖壽司供應鏈。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部漁業署今舉行「114年全國漁民節全國記者會」，共12位漁民獲選模範漁民，最年輕獲獎者為35歲劉柏君，所養的海鱺打入日本連鎖壽司供應鏈，業者對漁場整潔程度極度要求，連一根菸蒂都不能有。

本屆共有12位模範漁民獲獎，涵蓋青年、中壯年、資深漁業工作者，最年輕的獲獎者為劉柏君，海大碩士畢業的他，現任鮪豐水產公司場長，在高雄永安管理超過10甲的魚塭，養殖的品項包含海鱺、石斑魚、午仔魚、嘉鱲、白蝦等。

劉柏君說，阿公過去曾養鰻魚，小時候就常接觸水產養殖，對養殖有濃厚興趣，加上所學也是相關領域，畢業後就投入大型水產養殖公司於第一線管理魚塭。

劉柏君表示，一開始管理魚塭還不清楚魚的習性，曾遇到整口魚塭失敗難以挽回，一次就損失好幾百萬，後來調整放養密度，提高育成率到7成，更養出超過10台斤的海鱺，也讓海鱺品質通過日本連鎖壽司通路審核。他指出，業者對養殖現場的乾淨程度非常要求，甚至一根菸蒂都不可以有。

笑稱自己很宅的劉柏君，非常熱愛在鄉村的養殖生活，認為台灣的養殖產業具競爭力，也不能只倚賴單一市場，透過品質提升就可走到全世界，他管理的漁場常成為我國友邦來訪時參觀的養殖基地。

另11位獲表揚的模範漁民有當海女近60年的李美金，還有2012年起協助彰化區漁會創立「芳苑新住民家政班」的養蚵媳婦陳惠貞、在鼻頭漁港投入淨灘、淨海和海洋保育16年的余孟怡、深耕遠洋漁業多年的陳皇誠、2020年取得高雄首座漁電共生示範場認證的鄭志強、長年耕耘北部沿近海漁業的李明樺、打造全台首艘配置冷循環管路系統漁船的陳正文、產銷制度改革領航者黃嘉正、從機械技師轉行當船長的林宏達、2021年取得全台首張水產類農產品初級加工場證鄭瑞隆、養殖龍虎石斑與午仔魚場域取得產銷履歷驗證與歐盟認證蔡聖倫。

