35歲型男主播突身亡！體內驗出「致命劇毒」 前一天剛主持節目

主播薩拉瓦特（Sarawat Kijpanit）貼出他和納塔武特（Nattawut Ponglangka，右）的合照，證實對方死訊。翻攝自薩拉瓦特臉書



泰國知名8頻道新聞台男主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）上月29日被發現陳屍家中，得年35歲。他前一晚仍照常主持節目，突如其來的噩耗令觀眾與同事難以置信。原本初判死因可能是心律不整，但泰國司法部法醫科學研究所的最新檢測結果卻顯示，他的血液與胃部都被驗出致命劑量的氰化物（俗稱山埃），案件瞬間增添疑點。

納塔武特的搭檔主播薩拉瓦特（Sarawat Kijpani）事後在臉書貼出兩人最後主持節目的合照，哀痛表示：「安息吧。這消息太震驚了，但卻是真的。」他透露，納塔武特在主持完節目後回家休息，「睡著後就再也沒有醒來」。

根據泰國媒體報導，法醫檢驗確認納塔武特的體內含有足以致命的氰化物，警方已展開全面調查，釐清氰化物如何進入死者體內。他們認為「不排除任何可能」，包括外力介入或輕生因素。

主播普塔（Phuttha Apiwan）在節目中還原事發前的時間軸，據說納塔武特在凌晨2時左右下班返家，當晚共有5人在屋內，包括他與8頻道的同事，大家一起吃著剩菜，如披薩、炸雞、湯麵與餃子。他當時心情良好，與友人喝酒至清晨 5 時。一名朋友於 5 點 28 分離開，另一人則在沙發睡著，剩餘兩位友人後續離開。

同時，有網友指出，納塔武特生前曾在社群平台多次發文，內容提及生活低潮、人際受挫與「善良的人容易被傷害」等字句，如今這些貼文已遭刪除，引發更多揣測。

