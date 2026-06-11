35歲壯兒欠債2百萬竟「火燒窗簾」威脅 心碎母求救！法官判：滾出家門
台南市佳里一名35歲不孝男，長年不務正業且欠下巨額債務，當家人拒絕代償時，憤而拿打火機作勢焚燒窗簾，讓老母親終日生活在恐懼之中。台南地院審酌該名不孝男正值壯年、四肢健全，長期啃老嚴重妨害家庭生活圓滿，准許母親的聲請，命令這名不孝男必須搬離家門，勒令其「由家分離」。
這起令人唏噓的家事案件發生在台南市佳里區，這名母親向法官泣訴，現年35歲的不孝男擁有專科學歷，正值壯年且四肢健全，完全具備謀生能力，卻始終無法獨立。
養兒防老變「養兒煩腦」 老母代償兩百萬換來縱火威脅
這名不孝男從2021年起便在外積欠大量債務，頻頻有債權人登門討債，搞得家裡雞犬不寧。老母親愛子心切，幾年來已陸續幫不孝男償還超過200萬元的債務，原以為能換來對方的悔悟，怎知不孝男不僅不知感恩，反而因債務壓力情緒失控，多次在家中大肆破壞事務。
更令家人心驚膽顫的是，當家人不再願意幫忙填補錢坑時，這名不孝男竟曾作勢拿打火機引燃窗簾，企圖威脅家人。老母親在長期精神負荷過重、不安與畏懼下，最終忍痛決定向法院聲請命令兒子「由家分離」，請求法官幫她把這個「家賊」趕出去。
欠債躲家裡不肯走 面對法院傳喚「神隱」不出聲
台南地院審理期間，法官為了釐清案情，特別依照《家事事件法》規定將聲請狀繕本送達給不孝男，並限期要求他陳述意見，希望能聽聽他的說法。
然而，這名在母親面前作風強悍的男子，面對法律程序卻選擇「神隱」。直到法院裁定前，他都未提出任何書狀或到庭陳述意見。法官根據母親提出的戶籍謄本、代償證明、兒子寫的悔過書，以及債權人登門催討的照片、對話紀錄，甚至是當時男子燒窗簾的報案紀錄與現場照片，認定母親所言句句屬實。
法官開示：家庭不是成年人的永久避風港
承審法官在裁定書中語重心長地指出，所謂的「家」，是以永久共同生活為目的而同居的親屬團體；而根據《民法》第1128條規定，家長對於已成年的家屬，若有正當理由，得令其由家分離。
法官認為，家庭制度的本旨，是父母養育未成年子女直到「成年自立」為止。這名男子已經35歲了，具備工作能力與謀生機會，本應負擔起自己維持生計的責任。
裁定書強調，這名男子不僅未自力更生，其行為已使母親心生畏懼，無法安穩生活，嚴重妨礙了家中成員共同生活的圓滿。法官審酌後認為，既然兒子四肢健全且具謀生能力，就沒必要再賴在家裡「啃老」，因此判准母親的請求，命令兒子搬離佳里區的住所。
戶籍遷出另有規範 法院僅判「人」搬走
至於母親併同請求法院命兒子「遷出戶籍」部分，法官則認為這屬於戶政管理範疇，並非民事裁定可以直接代為處理的事項。法官建議母親在裁定確定後，可自行依《戶籍法》相關規定辦理，這部分則予以駁回。
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