35歲女星黃沐妍「卵巢早衰」 她：以為會不孕！

女星黃沐妍(小豬)今年10月登記結婚，1個月後便在社群公布懷孕喜訊，還分享身為馬拉松愛好者的她，已經帶著寶寶跑了3場世界馬拉松。不過近日，她在臉書上發文，表示自己在28歲時被確診為「不孕症前兆患者」，儘管如此，還是在半年內連做3次凍卵，成功在35歲這年懷上寶寶。





黃沐妍分享28歲就檢測出來卵巢早衰且AMH數值僅0.5。（圖／翻攝自Instagram@tystarpiggggg）

女星黃沐妍(小豬)近日在臉書上分享，自己在28歲那年拿到AMH 檢測結果後，發現數字不是一般的 2–5，而是 0.5，加上卵巢早衰，被確診為不孕症前兆患者。儘管如此，還是在半年內連做了三次凍卵，黃沐妍表示當時身體與心靈都承受了比同齡女孩更大的壓力。但她沒以因此放棄，而是不斷告訴自己「我的人生，我自己主導」。今年5月底黃沐妍進行了子宮肌瘤手術，幸運的是因為手術發現除了肌瘤之外，竟然還嚴重沾黏，整個子宮猶如被起司佔據，完全沒有適合給胚胎著床的空間。

黃沐妍懷孕後興奮於社群分享喜訊，且表示已經帶著寶寶跑了三場馬拉松。（圖／翻攝自Instagram@tystarpiggggg）

然而，今年35歲的她竟然真的在手術之後自然懷孕成功，讓她又驚又喜，甚至可以帶著肚子裡的寶寶一起跑3場世界馬拉松。為此，她也鼓勵女性粉絲，這世界上沒有什麼東西是絕對的，只要多一點耐心，說不定在哪一天就會成功。也提醒女性若是身體有感到任何不適，應及時接受婦科檢查，才能及時止損保持身體健康。

