35歲女狂吃薑母鴨進補，爆痘變豆花臉！中醫警告：這種體質一補就上火

火氣旺的人，不適合大量吃薑母鴨、麻油雞，容易口乾舌燥，皮膚發炎爆痘。

冷氣團一報到，不少人開始進入「補身模式」，薑母鴨、麻油雞輪番上桌，深怕補不夠、冬天會虛。但你知道嗎？進補若沒看體質，補得不對，反而可能補出一身火氣，還有可能大爆痘變豆花臉。

35歲的陳小姐，入冬後跟著習俗開始進補，連續幾天吃薑母鴨、麻油補湯，原本以為是在顧身體，沒想到照鏡子卻發現臉上痘痘暴增，皮膚泛紅發炎，還伴隨口乾舌燥、喉嚨不舒服，整張臉看起來就像豆花臉，讓她相當崩潰。

台北慈濟醫院中醫師廖振凱進一步問診後才發現，問題不在補品本身，而是「補錯體質」。廖醫師指出，陳小姐屬於中醫所說的「實熱體質」，本來體內火氣就偏旺，再大量攝取麻油、老薑等溫熱食材，等於火上加油，才會引發爆痘、皮膚發炎等上火症狀。

廖振凱醫師提醒，冬季進補並非人人適合，也不是補越多越好。以常見的體質來說，「虛寒體質」的人通常怕冷、容易疲倦、食慾差，這類族群適合適量溫補，可選擇肉桂、乾薑等食材，或在醫師評估下使用十全大補湯來促進循環、改善畏寒不適。

但「實熱體質」的人則恰恰相反，往往怕熱、容易口乾、心煩、長痘痘，這類族群其實不需要特別進補，若硬要跟風吃補，反而容易出現失眠、便祕、皮膚問題等狀況。若想在冬天調養身體，建議選擇白木耳、百合等滋陰、溫潤的食材，幫助身體維持平衡。

除了體質要注意，廖振凱醫師也提醒，感冒期間、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群，還有孕婦，都不適合自行進補，若未經專業評估，可能影響病情控制，甚至加重身體負擔。至於兒童，與其進補，不如維持規律作息與均衡飲食，對健康更有幫助。

廖振凱醫師呼籲：「不要盲目跟著習俗補，而是補自己真正需要的，才叫養生。」冬天想進補前，最好先了解自己的體質，若有疑問可諮詢中醫師，避免聽信偏方。若想選擇相對溫和、安全的日常保養，像是平和溫潤、適合多數人的「四神湯」，就是不錯的選擇，讓民眾安心補、健康過冬。



