35歲女骨頭痠痛一個月！急性骨髓性白血病

▲急性骨髓性白血病常見4類症狀，包括容易疲倦、不明原因反覆發燒等。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 藝人沈玉琳日前因血癌暫停演藝事業，引起社會討論。而血癌根據細胞分化程度、病程分為急性和慢性。醫師表示，急性骨髓性白血病常見症狀有4大類，包括容易疲倦、不明原因反覆發燒等。先前有一位35歲女性抽血發現異常，在就診前一個月持續感到骨頭痠痛，後續前往就醫，確診急性骨髓性白血病。

奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳說明，血癌根據細胞分化程度及病程分為急性和慢性2種，當中以急性骨髓性白血病(AML)在成年人較為常見；而台灣每年約新增950至1000名病患。

急性骨髓性白血病常見的4大症狀包含，「臉色蒼白、容易疲倦」、「不明原因的反覆發燒」、「未受外力碰撞卻出現瘀青或出血」、「骨骼或關節疼痛」。

馮盈勳說，由於這些症狀並不具特異性，常被誤以為是貧血或感冒，導致民眾錯過就醫時機。民眾如出現上述4症狀應提高警覺，可至醫院進行血液及骨髓檢查確認是否罹病。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任蕭惠樺提到，先前曾收治一名35歲女性因為抽血檢查發現血液異常，前往就診確診急性骨髓性白血病。

蕭惠樺表示，個案相當驚訝，因為自己前往高醫就診前一個月，持續感到骨頭痠痛，至他科就診時先以關節痠痛治療，後續才轉來就醫。醫師解釋，患者骨頭疼痛是因為癌細胞於骨髓內增生所致，卻容易被誤認為常見的腰痛、關節痛。

▲醫師提醒，持續出現莫名發燒、容易疲倦等，建議盡速就醫。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

馮盈勳提醒，急性骨髓性白血病尚未有特定致癌因子，輻射線、核災則是較為明確會導致基因突變，增加血癌風險的危險因子，也因為症狀不典型，且病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。

當持續出現莫名發燒、未受外力碰撞卻出現瘀青或出血、臉色蒼白、骨頭關節疼痛超過數週，應提高警覺盡速就醫進行抽血檢驗，及早發現及早治療。

蕭惠樺表示，除了常見4大症狀外，也有病人出現胃口不佳、體重下降；或是出現血尿、血便，誤以為是泌尿道發炎、胃腸發炎或惡性腫瘤等疾病。醫師呼籲，只要有疑似症狀就盡快就醫，避免病情惡化、導致器官衰竭。

