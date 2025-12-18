35歲就患白內障！醫曝「年輕型白內障」患者暴增：當心3大警訊症狀

白內障出現年輕化趨勢！醫師指出，臨床觀察近10年來門診中40～50歲患者人數明顯增加，約成長4～5倍。不少患者因視力模糊，誤以為只是近視度數加深，反覆更換眼鏡卻始終無法改善，直到進一步檢查後，才發現罹患早發性白內障，而高度近視正是白內障年輕化的主因。











澄清眼科總院長吳孟憲表示，過去多見於60歲以上長者的白內障，但臨床觀察發現，高度近視者往往較早出現白內障，這與高度近視導致眼軸拉長、眼球結構及眼內微環境改變有關，可能進一步增加水晶體蛋白氧化與混濁的風險，使水晶體老化速度加快。

年輕型白內障案例激增



吳孟憲指出：「不少高度近視者從小度數累積快速，加上現代人電子產品使用時間長、夜間光線刺激多，水晶體長期負荷遠超過一般族群，使得白內障可能在40～50歲就提早報到。」高度近視族群需特別重視眼底檢查，及早察覺視力變化，以避免延誤治療。

吳孟憲提醒，臨床統計近10年來年輕型白內障案例明顯增加約4～5倍，其中以高度近視患者最為常見，尤其Z世代與更年輕族群的近視問題十分嚴重，許多小朋友在國小階段就已有400～600度的近視問題，更是未來可能發生早發性白內障的高風險族群。





高度近視非單純度數加深



許多高度近視的患者在白內障初期最容易誤判為「近視加深」。吳孟憲分享診間案例，一名35歲教師在短時間內度數從1200度飆升至1800度，前往眼鏡行多次重新配鏡仍無法改善視線模糊的情況，後來經眼科檢查才發現，真正原因是水晶體混濁引起的「早發性白內障」。

吳孟憲解釋，高度近視者早期的白內障症狀通常不明顯，患者可能會感覺視線略微模糊、夜間燈光容易出現光暈，或對比度下降，但在白天或明亮環境下，看起來視力仍然正常，因此常被誤以為只是近視加深。





3症狀當心白內障警訊



吳孟憲強調：「正常情況下，成年後近視度數不會再明顯增加，如果突然看不清楚、視覺霧霧的，甚至度數越配越高，就需懷疑是白內障的可能。」白內障造成的視力模糊若累積多年，隨著年紀增長，在閱讀、夜間或外出活動時，都會更容易感到吃力。

吳孟憲表示，高度近視除了容易引發白內障，也可能帶來黃斑部病變、視網膜剝離等併發症，高度近視族群應將視力健檢列為年度健康檢查的必要項目之一。日常保養方面，高度近視者應養成良好用眼習慣、多從事戶外活動與攝取抗氧化食物，並搭配定期視力健檢，才能在症狀尚輕微時掌握變化，預防視力不可逆的受損。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為35歲就患白內障！醫曝「年輕型白內障」患者暴增：當心3大警訊症狀