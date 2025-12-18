35歲就有白內障「年輕病患暴增5倍」 醫揭：高度近視是主因

澄清眼科總院長吳孟憲醫師觀察發現，診間內40至50歲白內障患者在近10年明顯暴增約4至5倍，許多病患將視力模糊症狀誤判為度數增加，反覆更換鏡片卻無法改善，檢查後才確診為早發性白內障。

吳孟憲醫師觀察發現，診間內40至50歲白內障患者在近10年明顯暴增約4至5倍。(圖/澄清眼科)

吳孟憲分享一名35歲教師的診間案例，該名患者短期內近視度數從1200度急遽攀升至1800度，多次前往眼鏡行重新驗配眼鏡仍無法緩解視線模糊問題，最終透過眼科檢查確認是水晶體混濁導致的早發性白內障。

高度近視族群成為白內障提早發生的最大風險群體。吳孟憲解釋，傳統白內障多發生於60歲以上年齡層，但高度近視患者因眼軸拉長、眼球結構及眼內微環境產生變化，導致水晶體蛋白氧化與混濁風險提升，加速水晶體老化進程。

現代人長時間使用電子產品加上夜間光線刺激頻繁，使得高度近視者的水晶體承受負荷遠超一般族群。吳孟憲指出，這些因素使白內障可能在40至50歲階段就提前出現，與過往認知的發病年齡有顯著差異。

Z世代及更年輕族群的近視問題格外嚴重，吳孟憲提到，許多學童在國小階段已出現400至600度近視，這群人未來發生早發性白內障的機率極高。高度近視患者在白內障初期症狀並不明顯，常感到視線略微模糊、夜間燈光產生光暈現象、對比度降低。

長時間使用電子產品加上夜間光線刺激頻繁，使得高度近視者的水晶體承受負荷遠超一般族群，白內障風險最高。 （示意圖／Pixabay）

由於白天或明亮環境下視力看似正常，患者經常誤認為僅是近視度數加深。吳孟憲強調，成年後近視度數通常不會再顯著增加，若突然出現視覺模糊、霧濛濛感受，甚至配鏡度數持續攀升，就應懷疑白內障的可能性。

白內障引起的視力模糊若累積多年，隨著年紀增長將在閱讀、夜間活動或外出時造成更大困擾。除了容易誘發白內障，高度近視還可能併發黃斑部病變、視網膜剝離等嚴重併發症。

吳孟憲建議高度近視族群應將視力健檢納入必要的健康檢查項目，平時應培養良好用眼習慣、增加戶外活動時間、攝取具抗氧化效果的食物，並配合定期視力健檢，及早發現症狀輕微時的變化。

