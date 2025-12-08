35歲帥氣男主播陳屍家中！前一晚才主持節目 法醫檢測「體內有毒物」

娛樂中心／綜合報導

泰國8頻道新聞台帥氣男主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）上月29日陳屍家中，得年35歲。納塔武特前一天晚上還主持節目，噩耗一出後，讓許多觀眾不敢置信。原本初步調查結果顯示，死因可能是心律不整，但法醫近日進一步檢測證實，納塔武特體內含有氰化物的毒物，俗稱山埃。

主播薩拉瓦特（左）在臉書上PO前一晚的合照，當時他和納塔武特一同主持節目《Phutta Talk》。（圖／翻攝自薩拉瓦特臉書）

主播薩拉瓦特（Sarawat Kijpani）在臉書上PO出前一晚的合照，當時他和納塔武特一同主持節目《Phutta Talk》。薩拉瓦特並哀悼寫道：「安息吧。這消息太令人震驚了，但卻是真的。很多人打電話來詢問納塔武特去世的消息。據我所知，納塔武特睡著後就再也沒醒過來。」

根據當地媒體報導，初步調查結果顯示，死因可能是心律不整，但司法部法醫科學研究所的進一步檢測證實，在其血液和胃中均檢測到了足以致命的氰化物含量。警方目前正在調查氰化物是如何進入其體內，「不排除任何可能性，正在調查外部因素和輕生因素。」

8頻道新聞台男主播納塔武特陳屍家中，得年35歲，法醫檢測證實他體內含有氰化物的毒物。（圖／翻攝自納塔武特臉書）

新聞主播普塔（Phuttha Apiwan）5日在節目中還原事件的時間軸，表示納塔武特凌晨2點左右下班回家，事發當晚納塔武特等5人在屋內，包括來自8頻道的同事，他們聚在一起吃剩菜，包括披薩、炸雞、麵條湯和餃子。據描述，當時納塔武特看來心情不錯，和朋友們喝酒一直喝到凌晨5點左右。一位朋友在5點28分離開，另一位朋友則到沙發上睡覺。剩下的兩位朋友留在桌邊，之後也離開了。

