35歲從70kg瘦到60kg！她減重路上悟出的5個「生活化心得」 不必挨餓也不用內耗

一位女網友在社群平台分享了她的減重心得。從小就偏胖的她，一直覺得減重離自己很遠，直到兩年前體重都還停在70公斤。直到2023年開始進行控糖飲食、搭配規律運動，體重才慢慢回到大學時期的60公斤。

回顧這段過程，她整理出5個實際融入生活的減重心得：

1. 把運動當成情緒出口

只要吃多了感到內疚、情緒低落，或特別想吃甜食油炸，她就提醒自己先動起來，即使犯懶，也維持每週3-4次運動。運動後精神狀態通常會明顯好轉，狀況不好時她就當作增加一點活動量，不給自己太大壓力，慢慢讓運動變成日常習慣。

2. 讓運動成為飲食控制的助力

雖然常聽到「七分吃、三分動」，但她發現運動的幫助不只是在當下消耗200-300大卡，還會影響接下來1-2天的代謝狀態。運動後身體對胰島素的反應變好，血糖起伏減少，疲勞感與飢餓感也跟著下降，食慾會自然變穩定。

廣告 廣告

3. 用食物本身調整食慾

她坦言，以前下班路上常被鹽酥雞吸引，結果正餐反而吃不下。現在她會確保三餐吃足，家裡準備藍莓、芭樂、無糖優酪乳等點心，當味蕾慢慢習慣天然食物後，對重甜重油的接受度降低，像蛋黃酥這類甜點反而會覺得太膩。不過她不會刻意壓抑，想吃零食時就吃一點，不要放縱就好。

4. 放慢速度，好好感受食物

她在閱讀《減重不是挨餓，而是和食物合作》時，被「味道是在舌頭上，不是在胃裡」這句話提醒，現在吃東西會刻意放慢速度，留意水果的酸甜層次，在微餓時進食，而不是餓過頭才大吃。透過專心品嚐，也比較容易在適量時停下來。

5. 練習停在八分飽

過去一定要吃到「夠多」才安心，現在改成八分飽就收手。當還想再吃幾口時，她會先離開餐桌十分鐘，做點家事或滑手機，多半食慾就會消退。她也搭配「每餐+1」的小調整，例如嘗試新食材、少吃最後一口飯，用彈性的方式維持節奏。

從70公斤回到60公斤，對她來說不是靠硬撐意志力，而是把運動、飲食與生活節奏慢慢調整到適合自己的狀態。

延伸閱讀

吳怡霈「早餐戒蛋、奶、咖啡」瘦4kg！ 改喝3飲品體脂降5%：根本神仙之水

41歲二寶媽1年甩肉30kg！戒飲料、健身「變運動辣妹」 女兒驚豔狂讚漂亮