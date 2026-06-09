35歲放棄銀行業轉行當唱跳歌手！他健身出錯「腰傷癱軟2個月」 全靠止痛藥度日

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澳籍華裔歌手張鶴曦〈這一秒〉，以復古 City Pop 唱出「活在當下」人生體悟。張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供

澳洲籍華裔歌手張鶴曦今日正式推出全新單曲〈這一秒〉，挑戰1990年代City Pop曲風。19歲隻身前往澳洲墨爾本留學的他，畢業後曾任職於銀行與教育業，卻選擇在35時轉行當歌手。

期間張鶴曦曾擔任模特兒、參與影劇與廣告拍攝。然而去年卻因長期姿勢不良，加上健身時施力錯誤導致腰部嚴重受傷，生活被迫按下暫停鍵。他坦言當時的疼痛程度遠超乎想像：「不要說跳舞，連走路、坐著都是疼痛的。」動彈不德的狀態維持了2個多月，每週都必須接受物理治療並靠著吃止痛藥度日。

遭逢腰傷低潮身體停擺2個月 體悟活在當下

原本習慣把未來規劃得鉅細靡遺的張鶴曦，第一次真正意識到人生並非所有事情都能照著計畫前進，­­­「與其不斷焦慮未來，不如好好感受當下。」因此想藉新歌傳達出要活在當下的體驗。

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他透露，歌詞中反覆提及的「以後再說」、「下次見」，其實都來自真實的人生遺憾。去年他剛發行首支華語單曲〈命運曙光〉時，曾有單位邀請他現場演出，但他自認準備不夠充分婉拒，事後卻相當失望，意識到機會不會一直等人，未來其實誰都無法預測。

練舞麥架底座脫落飛出 砸碎教室鏡子嚇壞全場

為了朝著唱跳歌手目標邁進，這次他親自參與MV劇情發想、造型統籌，更挑戰遠距跨海學舞。透過視訊與在台灣的舞蹈老師練舞，透過鏡頭掌握「鏡像」或「背對」視角細節，過程非常挑戰。

張鶴曦單曲〈這一秒〉以「活在當下」為核心概念，希望提醒每一位忙碌奔波的都市人，暫時放下壓力與焦慮，珍惜眼前的人事物。張鶴曦工作室

而這段練舞過程也發生了一段驚險插曲。某次排練時，作為道具使用的麥架底座突然無預警脫落飛出，硬生生砸碎舞蹈教室裡鏡子，巨大的碎裂聲響讓現場所有人都嚇了一跳，所幸無人受傷。

難忘高中放榜直接飛澳洲 錯過大合照留遺憾

談到人生中最想重來的一個瞬間，張鶴曦分享心底多年遺憾，2009年高中考試放榜那天，「一早拿完成績單後，我立刻離開學校，隔天直接飛往澳洲，來不及好好和老師、同學道別，也沒有留下好友聯絡方式。」如果可以重來，張鶴曦希望能和大家拍一張大合照，為自己的青春留下紀念。



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