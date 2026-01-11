35歲教師近視暴衝600度 竟是「早發性白內障」徵兆 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

高度近視的民眾要注意！國內有門診近期就收治一名35歲的教師，短時間內度數從1200度飆升至1800度，前往眼鏡行多次重新配鏡，仍無法改善視線模糊的情況，後來經眼科檢查才發現，真正原因是水晶體混濁引起的「早發性白內障」。醫師提醒，白內障初期最容易誤判為近視加深。

收治病人的澄清眼科總院長吳孟憲說，過去多發生於60歲以上長者的白內障，如今在40至50歲族群中越發常見，顯示白內障年輕化已成明顯趨勢，其中高度近視者更屬於高風險族群。

廣告 廣告

吳孟憲指出，近十年來觀察診間年輕型白內障案例明顯增加約4、5倍以上，不少患者視力模糊以為是度數增加，頻繁更換鏡片卻沒有改善，最終檢查才發現是早發性白內障所致，因此，提醒高度近視族群需特別重視眼底檢查，及早察覺視力變化，以避免延誤治療。

臨床發現，高度近視者往往有白內障提早出現的情形，與高度近視造成的眼軸拉長、眼球結構與眼內微環境改變有關，可能增加水晶體蛋白氧化與混濁的風險，使水晶體老化速度加快。此外，不少高度近視者從小度數累積快速，加上現代人電子產品使用時間長、夜間光線刺激多，水晶體長期負荷遠超過一般族群，使得白內障可能提早報到。

吳孟憲說，尤其Z世代與更年輕族群的近視問題十分嚴重，許多小朋友在國小階段就已有400至600度的近視問題，更是未來可能發生早發性白內障的高風險族群。高度近視者早期的白內障症狀通常不明顯，可能會感覺視線略微模糊、夜間燈光容易出現光暈，或對比度下降，但在白天或明亮環境下，看起來視力仍然正常，因此常被誤以為只是近視加深。

吳孟憲強調，正常情況下，成年後近視度數不會再明顯增加，如果突然看不清楚、視覺霧霧的，甚至度數越配越高，就需懷疑是白內障的可能。且高度近視除了容易引發白內障，也可能帶來黃斑部病變、視網膜剝離等併發症，建議高度近視族群應將視力健檢列為年度必做的健康檢查項目之一，才能在症狀尚輕微時掌握變化，預防視力不可逆受損。

照片來源：吳孟憲醫師提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

男業務「夜夜被胃酸嗆醒」 單純胃食道逆流？醫揭背後更大魔王

冬季厚衣能遮狐臭？ 錯！醫曝「如裹保鮮膜、異味更加厚重」

【文章轉載請註明出處】