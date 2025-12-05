35歲會計師手肘痛3年！竟不是單純網球肘 微創手術助改善

【健康醫療網／記者陳靖安報導】35歲的C小姐是一名會計師，日常工作長時間操作電腦與滑鼠，三年前開始出現手肘外側疼痛。就醫後被診斷為「網球肘」（肱骨外上髁炎），接受過物理治療、震波治療及局部類固醇注射等保守療法，症狀雖能暫時緩解，但疼痛總是反覆發作，影響日常生活，讓她十分困擾。所幸輾轉透過仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科陳重宇醫師協助，採用「微創關節鏡手術」恢復良好，兩週後即可開始進行伸展訓練，三個月後疼痛幾乎完全消失，日常生活與工作表現均明顯改善。

「網球肘」最常見手肘外側疼痛 抓握無力、提重物疼痛

陳重宇醫師表示，C小姐經理學檢查及核磁共振（MRI）後發現，除了肱骨外上髁炎外，還合併肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化。這類結構性病因若僅以「網球肘」的治療方式處理，往往難以根治。

陳重宇醫師解釋，「網球肘」是最常見的手肘外側疼痛原因之一，主要由重複使用手腕伸展或抓握動作引起，造成肌腱慢性拉扯與微小撕裂，導致局部發炎與疼痛。常見症狀包括抓握無力、提重物時疼痛等。治療上，初期可透過休息、伸展運動、護具、物理治療控制症狀；若疼痛持續或反覆發作，可考慮震波治療或局部注射以促進修復。但若經過六個月以上積極治療仍無改善，建議進一步評估是否有其他病因。

外側手肘疼痛原因多 「微創關節鏡手術」可改善症狀

陳重宇醫師說，外側手肘疼痛並非全是「網球肘」，其他常見原因包括：韌帶或關節囊損傷、剝離性軟骨炎、骨刺或退化性關節炎、滑膜皺襞症候群（synovial plica syndrome）和神經壓迫性疼痛。針對手肘的結構性病因，微創關節鏡手術是一個安全且效果良好的選擇。以C小姐為例，手術透過關節鏡直接觀察肘關節內部結構，精準鬆解發炎的肌腱附著點，並清除增生的滑膜皺襞。手術僅需數個約1公分的小切口，創傷小、出血少，術後疼痛明顯減輕，復原速度快。

手肘疼痛6至12個月未改善 應就醫尋求協助

陳重宇醫師提醒，若手肘疼痛經過6至12個月治療仍無改善，應及早尋求專科醫師檢查，找出病因，對症治療，才能真正改善生活品質。

