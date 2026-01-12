35歲無病史卻中風偏癱！他「中風日記」勸世：最後悔這件事
天氣冷颼颼，氣溫驟降不只讓人直呼受不了，心血管疾病、腦中風風險也悄悄攀升。別以為只有中高齡族群才需要擔心，日本近日就有一名年輕上班族分享親身經歷的「腦中風日記」，在社群平台掀起熱議，吸引上萬人收藏、轉發。
他坦言，發病後連自行上廁所都成了難題，過去輕鬆完成的智力測驗，如今卻頻頻卡關，也因此呼籲：無論多健康、再年輕，只要出現特定警訊，務必立刻就醫，別錯過黃金救命時間。
中風日記掀熱議！「睡30分鐘」是最後悔的事
「如果那天沒打那通電話，我大概已經一個人死在浴室裡了。」日本35歲、沒有慢性病史、健康檢查一向全數過關的上班族，怎麼也沒想過，自己會在某個再平凡不過的上班日清晨，因為腦中風，人生被迫按下重來鍵。
回憶發病當天，他表示自己正準備洗澡，卻突然站不住腳，整個人失去平衡、撞上浴室牆壁後倒地，蜷縮在浴缸裡動彈不得。當下他誤以為只是撞到頭、可能是腦震盪，甚至還勉強放滿熱水，靠著浮力爬出浴缸，隨後選擇躺下休息。
「現在回頭看，睡那30分鐘的覺，是我最後悔的事。」因為醫學早已證實，腦中風從發病到治療的時間越短，後遺症風險就越低。直到醒來後仍無法站立，才諮詢AI而盡速叫救護車求救。
第一次直視「腦損傷」而絕望：上廁所也要人幫忙
幸好，他還來得及送到醫院撿回一條命，確診腦中風後隨即住院治療。起初，他左腳完全無力，連上廁所都必須坐輪椅、由他人推行。為了這麼基本的事還要請人幫忙，也讓他感到難堪。
然而，更大的衝擊來自影像檢查。MRI畫面中，腦部壞死區域清楚呈現為白色，且這部分的腦細胞不可能再生。「我陷入絕望，開始思考自己是不是已經算是障礙人士了。」
離開醫院世界卻不再體諒！險漏尿、智力下降、2成腦死
之後在復健醫院，他接受正式的智力與認知功能測驗，結果卻讓他難以承受，連看似簡單的題目都無法順利完成。那一瞬間，他感到強烈的挫敗與絕望，且難以接受。
腦中風後會出現什麼後遺症，與病灶位置有關，即便外表看來清醒、能對話，也不代表大腦功能完全無損。這種「看不見的障礙」，往往是患者日後適應社會最大的挑戰。
他真正的考驗更在出院後，由於外表看不出異樣，沒有人知道有約2成大腦永久受損，世界卻也不再體諒。一個月後，他開始出現頻尿、尿意難以控制的症狀，這類後遺症往往沒有明確痊癒時程，可能需要終身共存。搭捷運必須隨時注意站點，外出與聚餐變得困難，生活半徑被迫縮小。
不是別人的事！中風患者籲4症狀速就醫，天冷禦寒別忘3法寶
別以為這只是「別人的事」這名患者最後寫下這段日記，不是為了訴苦，而是想對同世代發出提醒。他坦言，醫生雖無法確定他的發病原因，能做的預防有限，但至少希望更多人知道，腦中風，並非老年人的專利。
若出現以下症狀，請立刻懷疑是腦中風，馬上叫救護車，因為即使沒有慢性病，血壓、膽固醇、心臟都正常，也可能發生腦中風：
突然一側的腳無力，站不住
一側的手使不上力
突然口齒不清
視野出現缺損
近日冷空氣、寒流一波接一波報到，劇烈的室內外溫差，也悄悄提高了腦中風風險。除了提高警覺、及早辨識症狀並迅速送醫外，胸腔暨重症專科醫師黃軒也建議，天冷時務必做好「圍巾、帽子、襪子」三大禦寒關鍵，幫助穩定血管與神經，降低心血管負擔。
此外，三高族群務必按時服藥，並搭配「少油、少鹽、少菸酒、多運動」等良好生活習慣，才能有效降低腦血管病變與中風風險，為健康多留一道安全防線。
快看廚房浴室！這15樣東西沒壞也得丟，否則毒物細菌全吞肚 愈吃骨頭愈空虛？專家揭高草酸「偷鈣青菜」前三名，菠菜只排第4
