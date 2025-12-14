35歲物流業形象大使追夢 林沐希成功跨界當歌手

物流業形象大使林沐希跨界當歌手。（范奇諾音樂提供）

歌手林沐希13日推出個人迷你專輯《MÜXI》作為自己的35歲的生日禮物。從事物流運輸業的她，請來范揚景擔任製作人，成功跨界當歌手。

林沐希9月與范揚景相遇，兩人對音樂理念一拍即合，在范揚景逐句指導，從發聲位置、咬字輕重、情緒層次到歌曲敘事，一步步帶領下，終於將專輯完成。在家人的支持與鼓勵下，林沐希順利為自己圓夢。

值得一提的是，林沐希本身從事物流運輸業，在穩定的本職工作之外，仍持續投入音樂學習與創作。她曾於公司擔任兩屆形象大使，在高節奏與高責任感的工作環境中，培養出自律與執行力，也讓她得以在現實與理想之間，找到屬於自己的平衡。

