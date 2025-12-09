35歲男主播陳屍家中「前一晚還在播新聞」 法醫驗出體內有致命毒物

泰國35歲男主播納塔武（Nattawut Ponglanka）11月底被發現陳屍家中，法醫在他的體內檢驗出大量氰化物成分。（圖／翻攝自Instagram／natdjza）

泰國35歲男主播納塔武（NattawutPonglanka）同時也是名記者，過去長期工作於當地知名電視台Channel 8，怎料，11月底被發現陳屍家中，享年35歲。納塔武猝然離世令許多觀眾和粉絲不捨，而他的死也因引起外界疑慮；原本警方初判他可能是心律不整猝逝，近日法醫檢驗後竟發現他體內有大量氰化物成分，相關單位已介入調查。

根據外媒《曼谷郵報》報導，納塔武在泰國是家喻戶曉的年輕男主播，11月底突然沒到電視台上班，之後才被發現已經陳屍家中，最令親友和外界震驚的是，他離世前一晚仍照常播報新聞跟上節目，一切都看似正常。警方看過現場沒打鬥痕跡，初判納塔武可能是因心律不整猝逝。

但經過數日納塔武的死因有新的進展，法醫在他的體內檢驗出含有大量氰化物成分，讓他的死因出現新的可能，相關單位已介入調查，不排除有他殺的可能。

此消息曝光後，有不少網友翻出納塔武生前在社群發布過情緒低落的貼文，像是「不要傷害善良的人，他可能不是好人，因為這種人不會因為你傷害他而生氣」、「沒有錢是不是就不該相愛？」等，不過沒多久納塔武社群上這些貼文被悄悄刪除，使網友更認為他的死因不單純，盼早日調查還家屬一個公道。

12月5日，泰國公共衛生部長助理塔納克里特（Thanakrit Chitareerat）在社群貼文指出，「暫勿火化，我們懷疑死因」，並提出三大疑問：納塔武是否因心律失常死亡？是否涉及自殺？或是遭人下毒？貼文中還附上一張白色粉末的照片，並標註：「這是什麼？誰的？為何沒檢查？發生了什麼事？我要調查遺體。」此外，他還分享了氰化物中毒症狀的圖表，引發外界對可能中毒的揣測。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

