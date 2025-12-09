35歲男主播陳屍家中 體內有毒物「最後發文離奇被刪」

泰國男主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）過去長期服務於當地知名電視台「8頻道」，上月29日驚傳他陳屍家中被發現，享年35歲。警方第一時間推測他可能是心臟問題過世，但法醫初步驗屍，發現他體內有毒物氰化物成分，真正死因有待檢警進一步辦案確認。

根據外國媒體報導，納塔武特離世前一晚仍正常工作，事發突然讓人難以置信，由於法醫在他體內發現有氰化物，推翻了原本警方初步調查是心律不整導致過世的說法，相關單位目前已經介入調查，而關於納塔武特的死，網友更發現還有諸多疑點。

納塔武特在IG上擁有2.7萬粉絲，在他辭世前陣子曾發低落的文章，包括：「不能傷害『善良的人』，就算他不是好人，也不會因為你傷害他而生氣，不論直接或間接的傷害都是不對的」，還有「沒有錢就不能相愛？？？如果本身很窮，就沒人要跟你在一起了嗎？」如今最後貼文只留在9月7日，用AI仿造他3D列印公仔的照片。

納塔武特過世後，另一位男主播薩拉瓦特（Sarawat Kijpani）曬出前一天兩人在節目《Phutta Talk》的黑白合照，說：「安息吧！這消息太令人震驚了，卻是真的，很多人打來問我納塔武特真的過世了嗎？據我所知，他真的陷入長眠了」。此外，有電視台的同事說，納塔武特當天下班後他們還聚在一起吃消夜，直到凌晨5點多才鳥獸散，對於突如其來與納塔武特天人永隔，眾人也很錯愕。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

