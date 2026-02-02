35歲男星父母雙亡、妹妹病逝...化悲憤為演技 對戲港台2大女神展現情感層次

蕭子墨在電影中從閩南語到粵語自由切換。三和娛樂提供

35歲的蕭子墨曾獲北影非常新人推薦，也曾到中國發展，父母雙亡、妹妹病逝，人生經歷轉化為表演，近期在電影《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演層次。

《幸運閣》中大量使用閩南語，並穿插粵語進行情感互動。蕭子墨這次演出不只是語言轉換，更是情緒節奏的切換。他分享，每一種語言都有不同的情感速度與表達方式，並非只是把台詞說對而已。蕭子墨熟悉中文、閩南語、粵語，並具備英文與韓語能力，形容自己「聽比說好」，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色狀態。

蕭子墨出席電影《幸運閣》香港首映會。三和娛樂提供

蕭子墨也提到過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，加上身邊好友Anson Kong（江𤒹生）經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。為了不讓語言成為表演上的負擔，他在拍攝前反覆聆聽錄音，讓多語言轉換自然成為角色的一部分。

與顏卓靈仰賴眼神與肢體情感交流

《幸運閣》中，蕭子墨所飾演的「阿正」並非以大量台詞推動劇情，而是存在於奶奶回憶中的關鍵人物，角色介於真實與記憶之間，對表演而言極具挑戰。蕭子墨分享，為了呈現角色所承載的年代感與情感重量，他刻意放慢動作與語氣，讓表演更顯溫柔內斂，希望觀眾感受到的不是單一人物，而是一段被珍藏的情感記憶。

蕭子墨（右）與顏卓靈一同出席電影《幸運閣》香港首映會。三和娛樂提供

《幸運閣》中年輕時期的奶奶由顏卓靈飾演，與蕭子墨在有非常多對手戲。蕭子墨坦言，早已看過顏卓靈在《狂舞派》、《尋龍訣》、《六弄咖啡館》等作品中的演出，對她細膩而精準的情感掌握留下深刻印象。實際拍攝時，兩人的對手戲多半存在於回憶場景，台詞不多，幾乎仰賴眼神與肢體完成情感交流，情緒層次反而更加濃烈，也成為電影中情感最為集中的段落之一。

讚安心亞反應快、氣氛感佳！合作愉快

而在《陽光女子合唱團》中，蕭子墨飾演的「麥可律師」與安心亞有許多互動。他自己已經看了兩次電影，第一次以演員身分在首映觀影時，腦中不斷浮現拍攝過程，第二次則完全以觀眾角度被故事帶走，一樣哭慘。他認為作品動人之處，在於情感真實、不刻意煽情。

蕭子墨（左）驚喜探班安心亞《陽光女子合唱團》宣傳活動。壹壹喜喜提供

蕭子墨分享，與安心亞合作時，對方反應快、氣氛感極佳，讓拍攝過程相當放鬆，也能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定，他也特別感謝導演林孝謙在現場的指導與照顧，讓他可以自在的演出角色。

新的一年，蕭子墨剛推出全新單曲〈調頻〉，預告今年3月將推出第三首情歌單曲〈最好我先愛你〉；此外也正投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，角色設定與以往形象反差極大。



