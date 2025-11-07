35歲男星被酸「雙魚座不專一」！認了確定關係前就是好好先生

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

張鶴曦今年35歲、來自澳洲，小時候在香港長大，自小就熱愛華語跟西方音樂，他先透過臨演方式接觸演藝圈，並藉此累積經驗值，為實現音樂夢，更修讀聲樂課程，他的中低音聲線相當迷人。近日推出新歌〈對不起我是雙魚座〉，描述他在愛情裡面善良、浪漫愛幻想的特質。

張鶴曦認為雙魚座是一個大夢想家，心情總是波瀾起伏，內心也常有小劇場，但會是個浪漫主義者，透過無限的想像力，將自己營造成偶像劇的男主角。聊起最容易被誤解的特質是「愛情不專一」，張鶴曦有話要說，他表示還沒認定對方前，雙魚座的確是好好先生的性格，常被誤解成對愛情不專一，一旦確認關係後，雙魚座會願意為對方無私貢獻，攜手共度餘生。

張鶴曦表示，生活中如果喜歡上一個人，相對於甜言蜜語，他反而是行動派，希望給對方溫柔跟體貼。錄音的時候，他就幻想自己最喜歡的人，就站在他的麥克風前面，他說：「有接近一半的時間，我都是合著眼睛去唱的，希望以最真誠、有感染力的聲綫傳遞歌曲的情感。」

