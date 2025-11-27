35歲男熬夜打電動瞬間視力模糊 醫示警：錯過黃金治療時間恐永久失明

（示意圖／Pixabay）

眼睛是靈魂之窗，不當使用恐怕後果不堪設想。大陸浙江一名35歲男子阿強（化名）因長期熬夜打電動，竟在遊戲途中突然視力模糊，被送醫後確診為俗稱「眼中風」的視網膜中央動脈阻塞。醫師警告，此疾病的黃金治療時間僅有90分鐘，一旦延誤，嚴重恐造成永久失明。

據陸媒《大河報》、《羊城晚報》報導，來自浙江杭州的35歲男子阿強有睡前打幾局遊戲的習慣，但經常玩到凌晨；日前阿強在玩遊戲時，眼前突然一片模糊，原以為只是用眼過度、睡一晚後稍有改善。然而隔日深夜，阿強的視線再次急劇模糊，才警覺異常、就醫檢查。

廣告 廣告

經過檢查後，眼科醫師指出，阿強本身有「三高」病史（高血壓、高血糖、高血脂），加上熬夜造成血管收縮、血壓波動，進而引發「視網膜中央動脈阻塞」。由於阿強錯過90分鐘內的黃金治療時間，雖然經急救後保住部分視力，但他的右眼再也無法恢復到原本狀態。

大陸湖南中醫藥大學第一附屬醫院眼科主任姚小磊說明何謂「眼中風」，其實就像是眼睛的「腦中風」，本質上就是眼睛主要供血血管的急性堵塞，其中分為動脈阻塞和靜脈阻塞兩種。最危險的就是視網膜動脈阻塞，通常是突發又無痛，短短幾秒至幾分鐘內視力極具下降，嚴重者只能感受到光感或失明；較常見的是視網膜靜脈阻塞，視力突然變模糊，看線條會彎曲、視野有黑影，視線像是被一層毛玻璃遮住。

至於為何冬天較容易發生眼中風，醫師表示，寒冷造成血管收縮、痙攣，細小的視網膜血管更容易被堵塞，加上日夜溫差大讓血壓劇烈波動，容易使動脈斑塊脫落形成血栓，故氣溫低、喝水少使血液變黏稠，血流變慢就會增加阻塞機率。

對此，醫師呼籲，一旦出現「突然視力模糊、視野變暗或出現固定黑影」，千萬不要等到隔天，應立刻到急診或眼科檢查，把握搶救視力的最後機會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

香港宏福苑五級大火釀55死 72歲婦獨自在家靠女兒1通電話逃生

香港宏福苑火警奪55命 台網留言「無限城？」掀港人怒火