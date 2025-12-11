35歲男用「電子機票」躲教召 被抓包1事慘了！法院判決出爐

桃園一名男子用電子機票換得免教召，結果被查到他根本沒有出國，也沒有到指定地點報到。（示意圖，資料照）

桃園一名從事影視業的35歲徐姓男子去年8月接到教召令，他向桃園市後備指揮部出示國泰航空機票，獲得核准免召，然而他事後被查到根本沒有出國，卻仍未至教召地點報到，被依違反《妨害兵役治罪條例》起訴，桃園地院日前判決他有期徒刑2月、緩刑2年，並需支付公庫4萬元。

根據桃園地院判決書，35歲的徐姓男子為桃園市後備指揮部所屬後備軍人，2024年8月他收到教召令，通知他必須在同年10月14日到龍潭一處活動中心報到。

徐男在10月9日提出一張國泰航空的電子機票，經桃園市後備指揮部核准免除該次教召，但他卻「因故生變未出境」，而他在免召原因被消滅後，也沒有在指定的日期到召訓地點報到。

用機票換免召卻未出國 涉妨害兵役遭函送偵辦

據悉，經查徐男那段時間沒有入出境紀錄，桃園市後備指揮部認定其無故逾應召期限2日，將他依《妨害兵役治罪條例》函送桃園地檢署偵辦。依照《妨害兵役治罪條例》第6條，「應受召集，無故逾應召期限2日」，可處3年以下有期徒刑。

徐男無故未到教召、影響後備軍人管理，但他向檢方坦承犯行，被認為具有悔意，其經營影視公司，過往素行良好、沒有前科，桃園地院念在其犯後態度等相關情狀，判決他有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年；並應自判決確定之日起1年內，向公庫支付4萬元，可上訴。

