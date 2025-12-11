35歲男買機票「閃教召」 被抓包！下場慘了…

社會中心／李筱舲報導



桃園市一名35歲的徐姓男子（以下簡稱徐男），為後備軍人身分，於去年收到教育召集通知後，竟以航空公司的電子機票為由請求免召，並獲得後備指揮部核准。不過事經調查發現，徐男根本沒有出境，也沒有在規定的日期報到，行為遭相關單位查獲後，徐男認罪，依法判處2個月有期徒刑，緩刑2年，並需向公庫支付4萬元。





35歲男耍小聰明買機票「閃教召」！被抓包根本「沒出國」…下場慘了

徐男在去年收到教育召集令，卻用電子機票申請為由免召。後經查證，徐男並未出境，也為在趙及日期出現。（示意圖／民視資料照）

判決書指出，徐男於2024年8月29日收到教育召集令，原定須在10月14日報到，他卻提出電子機票申請免召，並獲後備指揮部批准。但在相關單位調查發現，他並未出境台灣，也未在召集日期出現，因此遭後備指揮部函送檢調。在偵辦過程中，徐男全盤承認未依規定報到的事實，檢方依《妨害兵役治罪條例》第6條第1項第4款，認定他有意規避教育召集，且逾越應召期限兩日，最後遭起訴並向法院聲請簡易判決。

35歲男耍小聰明買機票「閃教召」！被抓包根本「沒出國」…下場慘了

法官依意圖規避教育召集、及無故逾應召期限二日，判處徐男2個月有期徒刑，緩刑2年，並須向公庫支付4萬元。（示意圖／民視資料照）

法院審理後認為，徐男知道自己為後備軍人，卻無故未履行教育召集的義務，已影響國家召集制度運作。但考量他沒有前科，並在偵查中認罪表達悔意，法院評估其再犯風險不高。最終，法官依意圖規避教育召集、及無故逾應召期限二日，判處徐男2個月有期徒刑，緩刑2年，並須向公庫支付4萬元。

