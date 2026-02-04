35歲男迷信偏方「網購中藥」熱水沖泡8天後器官衰竭亡

大陸上海發生一起網購中藥材中毒致死案件。35歲的夏姓男子6年前檢查出血糖偏高，但控制情況始終不理想。根據家屬透露，夏男長期抱持中藥能溫和降血糖的觀念，經常在網路上自行尋找藥材，家中囤積大量來源不明的藥品。

事發當天，夏男在觀看網路直播後，購買一大包標示為「四川江油附片」的藥材。他在未經任何醫師指導的情況下，僅用熱水簡單沖泡後便直接飲用。服用後立即出現嚴重身體不適反應，家屬發現後緊急將其送往醫院急救。

上海市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝表示，患者送醫時已呈現急性中毒症狀。經檢驗發現，夏男服用的「附片」實為中醫藥材「附子」，含有劇毒成分烏頭鹼。這種物質對心臟具有強烈毒性，若未經適當炮製或煎煮時間不足，極少量即可導致嚴重心律不整，甚至心跳驟停。

醫療團隊指出，正確使用附子必須經過長時間熬煮，至少需要2小時以上才能有效分解毒素。然而夏男不僅服用劑量超過安全範圍，更嚴重的是直接以熱水沖泡，等同於將劇毒直接送入體內。儘管醫療團隊全力搶救，夏男在重症加護病房與死神搏鬥8天後，仍因中毒過深，多重器官衰竭而不幸離世。

調查發現，這類在中國網購平台流通的藥材，外包裝經常被標註為「初級農產品」以規避藥品監管。雖然包裝上有註明「需煮2小時」或「謹遵醫囑」等警語，卻未明確標示含有劇毒烏頭鹼的風險資訊，容易讓缺乏專業知識的民眾誤判其危險性。

目前夏男的父母已正式向警方報案，並保留對網購平台與商家的法律追訴權。醫療專家呼籲，民眾不論面對何種健康問題，都應前往正規醫療機構就診。中藥與西藥皆須在專業醫師指導下使用，切勿輕信網路不實宣傳或直播推銷，更不可私自網購並隨意服用，以免為了治病反而賠上性命。

