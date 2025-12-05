35歲男陰囊疼痛「竟因爬滿蚯蚓」？ 禍首是精索靜脈曲張

一名三十五歲科技業男子因左側陰囊出現悶脹、悶痛症狀，擔憂可能罹患腫瘤而緊急就醫檢查，結果確診為「第四度精索靜脈曲張」。泌尿科醫師呂謹亨檢查發現，患者左側陰囊靜脈叢明顯鼓脹，靜脈血流紊亂且有嚴重逆流現象，經手術治療後，疼痛感獲得明顯改善。

患者原本擔心可能是疝氣或腫瘤，經陰囊超音波檢查後，才確診為俗稱「陰囊裡的蚯蚓」的精索靜脈曲張。 （示意圖／Pixabay）

呂謹亨醫師在其社群平台分享，這位身體原本健康且無慢性病史的科技業男子，除了陰囊悶痛外，還發現陰囊外觀呈現不規則腫脹。尤其在久站或久坐後，疼痛感會更加明顯。患者原本擔心可能是疝氣或腫瘤，經陰囊超音波檢查後，才確診為俗稱「陰囊裡的蚯蚓」的精索靜脈曲張。

檢查結果顯示，患者左側睪丸已被腫脹的陰囊靜脈叢包覆，且出現輕微縮小跡象。醫療團隊先嘗試藥物治療，但效果不佳，最後決定進行手術處理。術後半年追蹤，患者陰囊靜脈叢逐漸吸收，鼓脹情況也獲得改善。

醫師表示，精索靜脈曲張是男性常見的泌尿科問題，主要是因為精索靜脈瓣膜功能出現異常。（示意圖／Pixabay）

「精索靜脈曲張是男性常見的泌尿科問題，」呂謹亨醫師解釋，這種情況主要是因為精索靜脈瓣膜功能出現異常，導致血液回流不順暢，使陰囊內的靜脈叢擴張。他特別提醒，此症狀通常發生在左側陰囊，若出現在右側，則需警惕其他潛在問題，例如腎臟腫瘤壓迫。

值得一提的是，許多患有精索靜脈曲張的男性可能沒有明顯症狀，或僅感到陰囊悶痛、下墜感。呂謹亨醫師建議，若這些不適感已影響日常生活，應立即就醫檢查，以免延誤治療時機。

