35歲男「喝1碗湯」下秒倒地不醒！搶救8天不治身亡 醫示警：過量會致死

中國上海一名35歲男子喝下中藥後，突然不省人事。示意圖／翻攝自Pixabay

中國上海一名35歲男子因為喝下一杯自己泡的中藥湯後，突然陷入昏迷、不省人事，雖然經過急診科醫護人員進行急救後，一度協助他恢復生命跡象，但經過8天的全力救治，他還是不幸離世。市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝指出，患者自行服用中藥材「附子」的量已經遠超安全劑量，而且煮沸的時間還不足，因此導致他急性中毒。

據《上觀新聞》報導，20日中國上海一名35歲的夏姓男子，喝下一杯自己沖泡的中藥湯後，突然昏迷、不省人事，被父母送往楊浦區市東醫院時一度喪失心跳。但在急診的醫護人員進行全力搶救後，總算幫他恢復生命體徵，但是經過8天全力的救治，病患最終仍於28日晚間不幸離世。

廣告 廣告

家屬表示，6年前夏男已出現血糖偏高的狀況，而且控制效果不佳，他因堅信中藥能降低血糖，根據自身症狀在網路上隨意購藥，而這次昏迷之前夏男自行泡製一杯「四川江油附片」。這種中藥材是中藥附子切的片，市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝表示，患者自行服用的附子劑量，已經超過正常的安全劑量，且由於患者是用熱水沖泡，導致應該煮沸的時間嚴重不足，出現急性中毒的現象，最後導致呼吸心跳驟停。

夏男僅用熱水沖泡附子就服用。圖／翻攝自《上觀新聞》

事實上，附子藥性強烈並含有劇毒成分烏頭鹼，烏頭鹼對心臟有強烈損害，口服少量的話就會中毒，過量服用會導致心律失常，嚴重甚至死亡，因此必須聽從中醫師的指示下服用，絕對不可自行購買、煎服。

此外，從夏男購買的中藥包裝看，發現外包裝上有提醒必須煮2個小時、口服少量的提醒，他只用熱水泡過之後就服用，因此才會急性中毒，最後導致憾事發生。目前家屬已向派出所報案，不排除將會向網購平台、商家追究責任。



回到原文

更多鏡報報導

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫

地藏王坐鎮也沒用？台積電嘉義廠再傳「皮開肉綻」意外 南科管理局回應了

川普宣布美國進入「緊急狀態」！將對古巴石油供應國加課關稅

頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果