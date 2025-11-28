35歲男「M型禿」求助中醫 美顏針治療一個月新生頭髮
35歲王姓男子近期發現洗髮時掉髮量增加，前額兩側髮際線明顯後退，經診斷為「第三期雄性禿」。在接受美顏針每週三次的治療一個月後，不僅掉髮症狀獲得改善，更出現許多新生頭髮。
臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生所罹患的「第三期雄性禿」特徵是前額兩側髮際線逐漸後退，形成類似英文字母「M」的形狀，也就是俗稱的「M型禿」。他解釋，男性雄性禿依嚴重程度可分為一至七期，從輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮，其病因主要與遺傳和男性賀爾蒙有關。
林主任表示，中醫可透過美顏針治療來改善「M型禿」的掉髮症狀。由於美顏針細如髮絲，相較於傳統針灸針具，治療時幾乎沒有疼痛感，病友接受度較高。美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血的功效，能使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部頭髮新生。
針對保髮防禿的日常保健，林在裕主任提醒民眾應注意掉髮警訊，如洗頭時掉髮超過30根，或一整天掉髮總量超過100根以上，且頭頂髮量明顯少於後腦部位，就應及早尋求治療，避免錯過最佳治療時機。
林主任建議，預防禿頭應養成每晚11點前就寢的習慣，讓頭髮有充足的睡眠時間進行修復。在飲食方面，可多攝取魚、肉、蛋、奶、豆類等優質蛋白質，因頭髮的主要成分就是蛋白質；含碘食物如海帶、海藻、紫菜，可促進頭部新陳代謝；含維生素E的芹菜、菠菜、芥菜、黑芝麻等，則能強化毛囊營養，改善頭皮血液循環。
同時，林主任也提醒應避免菸、酒及辛辣刺激食物，如蔥、蒜、韭菜、薑、花椒、辣椒等，這些食物會使頭皮血液循環變差。此外，油膩、燥熱食物如肥肉、油炸食品，會讓頭皮更加出油及流汗，降低頭皮的健康度，不利於頭髮生長。
