35歲科技男蛋蛋痛！以為長腫瘤 醫揭密：竟是「陰囊爬滿蚯蚓」

記者鄭玉如／台北報導

35歲男子因左側陰囊悶脹就醫，確診為精索靜脈曲張，經手術治療後，疼痛明顯改善，鼓脹的靜脈叢也逐漸恢復。（示意圖／PIXABAY）

一名35歲男子身體健康、無慢性病，近日發現左側陰囊「悶脹、悶痛」，擔心可能是腫瘤，趕緊就醫檢查。泌尿科醫師呂謹亨提到，患者確診「精索靜脈曲張」（俗稱：陰囊裡的蚯蚓），左側的陰囊靜脈叢明顯鼓脹，靜脈血流亂流、逆流嚴重，手術後疼痛感改善，陰囊靜脈叢慢慢吸收，也不再鼓脹。

呂謹亨在臉書粉專分享案例，一名35歲從事科技業的男子，身體健康也無慢性病，近期發現左側陰囊「悶脹、悶痛」，尤其久站、久坐後，疼痛感更明顯，陰囊外觀還有不規則的腫脹，他擔心可能是疝氣或腫瘤，趕緊到泌尿科門診做檢查，確診「第四度精索靜脈曲張」。

患者進行陰囊超音波檢查，發現左側的陰囊靜脈叢明顯鼓脹，靜脈血流亂流與逆流嚴重，加上左側睪丸包在陰囊靜脈叢中，已經有輕微縮小，用藥物治療後效果不佳，於是進行手術，術後疼痛感明顯改善，半年後陰囊靜脈叢慢慢吸收，也不再鼓脹。

呂謹亨解釋，精索靜脈曲張是男性常見的泌尿科問題，主要是因精索靜脈瓣膜功能異常，導致血液回流不順，使陰囊內的靜脈叢擴張，通常發生於左側陰囊，若發生在右側，需小心其他問題，例如腎臟腫瘤壓迫，值得注意的是，多數人可能沒有症狀，或感到陰囊悶痛、下墜感，若已影響到生活，應立即就醫檢查。

