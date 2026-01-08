35歲趙櫻子直播突認整形…昔清純模樣曝光！

娛樂中心／翁莉婷報導



35歲中國女星趙櫻子曾出演多部熱門電視劇，從《愛在春天》飾演藍鳳萍一角嶄露頭角，憑藉《因為愛情有多美》系列及《神鵰俠侶》等劇中精采演技打開知名度。近年來她因頻繁透過高調紅毯造型、言論及私生活分享，被外界認為是在製造話題、博取關注，日前更在直播中回應「整形爭議」，再度掀起一波討論。





.

女星趙櫻子過去「清純形象」受到許多人支持和喜愛。（圖／翻攝自微博）





中國女星趙櫻子過去曾對陳曉「單方面的情感表態」及戲劇化言論引發熱議，多數網友普遍認為她在利用陳曉來炒作熱度，直到她官宣新戀情後相關言論才逐漸平息。近日趙櫻子在直播中提到關於「整形」的話題，又再度引發討論，她大方透露因為早期網路不發達，觀眾雖然喜歡「林多美」這個角色的清純形象，但很難知道更多劇外對「林多美」這個角色的讚美與反饋，所以誤判自身顏值不足而選擇利用醫美來提升外貌。此外，趙櫻子在直播中還大方幽默表示「我覺得我可能還想再美一點，我想著要跟上時代，要從自行車換成跑車，所以整形」。

廣告 廣告





.

趙櫻子日前在直播中大方承認整形。（圖／翻攝自微博）

.

大部分網友認為「整形是為了更好的自己」。（圖／翻攝自微博）





此次輿論意外讓不少微博網友留言力挺，「都這個時代，整形不是一件很正常的事嗎？」、「人越來越漂亮不應該嗎？醫院就在那想去就去」、「整形也是為了更好的自己，自信才是最美的濾鏡」、「說句實話她整的也不會很明顯，就看不太出整形痕跡，皮膚也很好，但沒有以前漂亮是真的」、「要是演藝圈都不整，這行業早休息了」。

原文出處：35歲趙櫻子自嘲「自行車變跑車」認整形！直播大方曝「動刀原因」惹心酸

更多民視新聞報導

陳佩琪不忍了！爆柯文哲「私下討錢模樣」：花我錢還不給問？

誤信偏方！男將「牠」塞下面 醫驚：鑽進膀胱了…

她曬「小英同款」本尊7字讚 獲「總統級認證」萬網吃醋！

