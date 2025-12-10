入圍第62屆金馬獎七項大獎的電影《深度安靜》，近日首次曝光男女主角張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮，短短數十秒的青澀悸動，立刻引發網路熱烈討論。
台中蛋黃酥控尖叫！彰化超人氣新品牌「雄二家蛋黃酥」正式插旗台中啦！真的是超開心終於不用跑彰化，豬飛家是重度蛋黃酥成癮者，每年中秋節家裡有各家排隊名店蛋黃酥禮盒，不二坊、新口味、紀家、不二糕餅….今年還多了新品牌雄二家。
美國聯準會為期兩天的政策會議已於周三（10日）結束，並宣布再次降息1碼，這是聯準會連續第三次降息，將聯邦基金利率區間調整至3.5%至3.75%。對此，和碩董事長童子賢表示，美國總統川普為了刺激經濟勢必會推動降息，此外，由於美國國債龐大，高利率環境對財政負擔極重。他也直言，此次降息符合市場預期。童子賢今（11）日上午以台灣玉山科技協會理事長身分出席「玉山科技論......
今年冬季，agnès b. 與ABODE OF SNOW首度合作打造聯名系列，攜手將共同的環境守護理念貫徹於服裝製程。聯名外套選用對環境友善的面料，於尼泊爾首都加德滿都的工坊製作完成。這座充滿歷史底蘊的城市，凝聚喜馬拉雅山脈的精神象徵—對自然與人類同等的尊重與關懷，展現堅毅與自然純粹之美。
11月上櫃三大慘業揭曉！櫃買中心今（11）日表示，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，營收年減66%最多；鋼鐵工業受鋼價下跌及中國不鏽鋼市場需求減少，年減14%；電機機械因日幣匯率下跌影響工具機出口及建案需求趨緩影響相關設備需求下滑，年減5%。
美國聯準會12月如市場預期降息1碼，國泰世華銀行會後發布最新看法，投資專家認為此次會議顯示，部分鷹、鴿派官員立場轉為中性，以靜待就業、通膨兩難出現轉折，預期明年1月維持利率不變。
前民眾黨主席柯文哲，涉入京華城跟政治獻金案，12月11日北院進行提示證據，而柯文哲當庭點名2位可疑證人，包括高雄市副市長林欽榮，以及對京華城案提出糾正的監委蘇麗瓊，他指控林欽榮聲稱用24條申請容積獎勵犯法，卻被發現回高雄修改施行細則，不過，林欽榮隨即在下午發聲明駁斥柯文哲的說法，還說他捏造諸多不實指控。
中國部署大批軍艦，在西太平洋等海域活動，今年6月，遼寧號航艦編隊更首次突破第二島鏈，專家指出，位在第一島鏈的台灣，戰略位置重要，是把守共軍穿越第一島鏈的樞紐，可以透過大量的反艦跟防空飛彈，進行嚇阻。而另一方面，中國新華社12月11日報導，號稱「無人機航空母艦」的「九天」無人機已經完成首飛，飛行時間長、距離遠，可能會威脅印太國家安全。
國台辦10號面對台灣媒體詢問，小紅書的議題時，再度砰擊我方作法讓「島內難以服眾」，但回答過程中不斷結巴，引發不少討論。對比先前多次在記者會，因為推眼鏡或是喝水，引發討論的陸委會副主委梁文傑，11日在例行記者會上從從容容，形成強烈對比。
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 對許多人來說，台北市最重要的交通樞紐非台北車站莫屬，不僅匯聚高鐵、捷運、台鐵與客運路網，更是市民生活、活動的核心地段。永慶房產集團以台北車站為中心，延伸至捷運10分鐘通勤圈內的各站點，統計周邊近一年的房市交易數據。數據顯示，在台北車站捷運通勤10分鐘的車程內，仍能找到均價6字頭以下的房屋。 這份統計發現最具價格優勢的...
天王星與水星形成強烈對分相，表示未來15天將會「轉機突現、靈感暴衝」。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，水星掌管資訊、交流、學習，天王星象徵驚喜、突破與不可預測的轉折。當兩股力量牽引，其中4星座容易受到「驟然推進」，可能迎來工作、人生轉機。請同時參考太陽、上升星座。
「2026桃園ON AIR跨年晚會」今(12/11)記者會再公布2組卡司，韓國超人氣女團「Apink」現身桃園壓軸演出，還有金曲樂團「宇宙人」跨後獻唱！桃園跨年晚會將於114年12月31日(三)晚間7點在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場(鄰近中壢區領航北路一段100號)」雙場地舉辦，邀請大家ON AIR 桃園嗨唱一整晚。蔡維歆
臺北咖,東京,咖啡節,花博,圓山,精品,咖啡 咖啡迷們不可錯過的亞洲咖啡文化盛會——「臺北咖 X 東京咖啡節」於12月19日至12月21日在花博圓山廣場盛大登場。活動集結41大台日精品咖啡品牌與多家咖啡冠軍品牌，以及調飲職人輪番駐點快閃，現場還有日本爵士樂與台灣DJ演出，打造年度最強的咖啡盛會！
[NOWnews今日新聞]台灣駐教廷大使賀忠義於12月10日下午前往天主教聖言會總會院，代表我國政府捐款給聖言會購置100台電腦，協助肯亞、迦納、莫三比克、安哥拉及波札那等五個非洲國家天主教學校的偏鄉...
墨西哥參議院當地時間10日通過一項關稅調整法案。該國將自2026年起，對來自中國大陸、印度、南韓、泰國及印尼等未與墨西哥簽訂貿易協定國家的部分進口商品，課徵5%至50%的關稅。儘管遭商業團體及目標國家的政府反對，該國仍決定推動此案以振興本土產業。