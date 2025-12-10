匯流新聞網

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 對許多人來說，台北市最重要的交通樞紐非台北車站莫屬，不僅匯聚高鐵、捷運、台鐵與客運路網，更是市民生活、活動的核心地段。永慶房產集團以台北車站為中心，延伸至捷運10分鐘通勤圈內的各站點，統計周邊近一年的房市交易數據。數據顯示，在台北車站捷運通勤10分鐘的車程內，仍能找到均價6字頭以下的房屋。 這份統計發現最具價格優勢的...