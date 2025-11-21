35歲黃沐妍才宣布懷孕！昔卵巢早衰遭判不孕症 子宮嚴重沾黏像起司

記者陳宣如／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）近日接連公開個人重大近況，先是在10月中登記結婚，之後又在社群證實已有身孕。她在昨（20）日發布的最新影片與貼文中，更揭露自己過去多年面臨卵巢早衰、AMH值極低、子宮嚴重沾黏等狀況，基本上被視為是不孕症前兆患者，卻在今年35歲時自然懷孕，引發外界高度關注。

小豬黃沐妍於10月中旬登記結婚。（圖／翻攝自黃沐妍臉書）

在貼文中，黃沐妍回憶28歲那年的人生轉折，當時她取得AMH檢測報告，發現指數僅為0.5，低於一般常見的2至5。她形容當時體悟到「有些事情，不能等，也不能僥倖」，感受到若不提前準備，可能會失去選擇權的恐懼。面對卵量不足，她在半年內完成三次凍卵，坦言過程中身心壓力遠高於同齡女性，但仍提醒自己：「我的人生，我自己主導。至少未來的我，可以有當媽媽的權利。」

黃沐妍（小豬）揭露自己過去多年面臨卵巢早衰、AMH值極低、子宮嚴重沾黏等狀況，基本上被視為是不孕症前兆患者。（圖／翻攝自IG @tystarpiggggg）

她也透露，今年5月因子宮肌瘤接受手術時，醫師發現子宮內部沾黏情況嚴重，她以「長得像起司乳酪一樣」形容當時的狀況，使得著床空間幾乎不存在。術後醫師大膽預測她可能在三個月內懷孕，當時她並未完全相信，但最終的結果超出預期。

對於能自然受孕，她表示感到不可思議，並寫下：「很多事不是醫學定義、不是數字說了算，而是生命自己有路。」她也將這段過程獻給正在備孕、調養身體或面對失落的女性，期盼大家「給自己多一點耐心，多一次機會，多一份愛」。

黃沐妍（小豬）在昨（20）日發布的最新影片與貼文中，揭露自己是卵巢早衰患者。（圖／翻攝自IG @tystarpiggggg）

此外，黃沐妍在影片最後特別提到，女性健康檢查的重要性不可忽視。她表示：「真的是要好好去做婦科的檢查。」若身體有任何狀況，「不要覺得自己是醫生，問醫生才有效」，呼籲大眾在求子或健康相關議題上，應以專業建議為主要依據。

影片與貼文曝光後，引發大量網友留言，有人分享自身經驗，也有人為她送上祝福，並認同婦科檢查的重要性。

