35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命

韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1型進展快速，可能在數月內奪命。

抗癌2年不放棄 粉絲哀悼敬業精神

金性燦出道於2013年，憑著陽光形象與堅定眼神成為時尚圈新星，甚至登上米蘭時裝週舞台。即使確診後長期治療，他仍保持樂觀態度，持續透過社群鼓勵病友。好友回憶，他在病痛中仍堅持完成拍攝與走秀，「他總說自己還能撐下去」。如今噩耗傳出，粉絲湧入留言哀悼：「願你在另一個舞台繼續發光。」

淋巴癌超過60種 非何杰金氏占最多

台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升指出，淋巴癌其實是淋巴細胞癌化後的一大群疾病，多達60種亞型，堪稱「最複雜的癌症」。其中非何杰金氏淋巴癌占絕大多數，依惡性度又可大略分為侵襲型與和緩型。侵襲型淋巴癌的進展快，若未及時治療，數月內可能致命；和緩型病程雖長，可與癌共存10年以上，但難以根治。

瀰漫性大B細胞淋巴癌最兇惡

柯博升說，台灣最常見的非何杰金氏淋巴癌為瀰漫性大B細胞淋巴瘤，約占85%。這一型淋巴癌病程發展又急又猛，全身有淋巴細胞、淋巴結的位置都可能發生，若未控制，短短幾個月內就可能危及生命。

兇猛但非絕症 6成能痊癒

幸好瀰漫性大B細胞淋巴癌並非絕症，約6成的患者接受以免疫合併化療的標準治療組合後能夠痊癒；較棘手的是其他約4成無法完全緩解或復發的患者，針對這群難治患者，就必須使用強度更高的化療，或搭配自體幹細胞移植，新興治療如CAR-T免疫細胞療法，可帶來新希望。

醫籲警覺6大症狀 及早就醫有望治癒

柯博升也提醒，非何杰金氏淋巴癌與年齡、生活習慣及免疫異常有關，若出現「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」6大症狀，應盡速就醫。

燒：發燒

腫：淋巴結腫大

癢： 皮膚癢或紅斑

汗：夜間盜汗

咳：咳嗽持續2周以上

瘦：體重下降

柯博升表示，即使是高惡性度淋巴癌，如今已有很多武器可對抗，存活時間不僅大幅延長、甚至可以治癒，病人應積極接受標準治療，千萬不要拖延，以免錯失治療的黃金期。

