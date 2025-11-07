35歲「超級男模」爆病逝！抗癌2年不敵病魔 親哥悲痛證實死訊

娛樂中心／綜合報導

南韓模特兒金性燦（後來改名為金京模）因癌症過世，享年35歲。（圖／翻攝自金性燦IG）

南韓模特兒金性燦（김성찬，本名金倞模）於2013年透過時裝秀出道，並於隔年參加韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅。金性燦的哥哥於6日在社交媒體上宣布了他的死訊，他寫道：「大家好，我是金性燦的哥哥。性燦在與癌症抗爭兩年後，不幸離世。」

金性燦近年是首爾時裝週常客，更於2019年登上米蘭時裝週舞台，成為南韓新生代男模代表。（圖／翻攝自金性燦臉書）

金性燦的哥哥還補充說：「請大家向我的弟弟致以最深切的慰問。」 據悉，金性燦2年前被診斷出患有「非何杰金氏淋巴瘤」，並一直在與病魔作鬥爭。靈堂設於首爾醫療中心殯儀館2號房間，葬禮將於8日上午10點30分舉行。得知噩耗後，Rainbow成員Noel表達了哀悼之情，她說：「我祈禱逝者安息。（金）性燦，願你安息，不再受苦。」

金性燦2年前被診斷出患有「非何杰金氏淋巴瘤」，並一直在與病魔作鬥爭。（圖／翻攝自金性燦IG）

金性燦近年是首爾時裝週常客，更於2019年登上米蘭時裝週舞台，成為南韓新生代男模代表。據悉，金性燦2年前罹癌後長期接受治療，期間仍保持樂觀，曾在IG發文：「我不會輸」、「正在重生中」、「我恢復得很好，我們要一直幸福」，以積極正能量展現堅強的求生意志。

