35死393傷！日本極端降雪 回暖慎防雪崩

日本這兩天回暖，積雪融化容易導致雪崩。（示意圖／Pexels）





寒假很多人會去日本玩，但最近真的要特別小心。前陣子日本北部極端暴雪，造成35人死亡，但這兩天回暖，積雪融化容易導致雪崩，還得留意濕滑地面容易跌倒。日本氣象廳提醒，周末新一波寒流將襲日本，包括關東等地都將降下大雪。

歷經嚴寒暴雪的日本北部，如今又面臨新考驗。朝日電視記者：「許久不見的太陽終於出現，氣溫不斷上升，我們看到候車亭上的積雪開始融化。」

昨（4）日立春這天，日本氣溫回暖，青森縣6.2度突然上升5度，所有屋頂上的積雪開始融化滴滴答答。朝日電視記者：「隨著氣溫上升，積雪開始融化，殘留的雪會吸收水分，變得更加沉重，進而對建築物造成損害。」

包括了青森新潟北海道札幌，許多路面都變得濕濕滑滑，遊客一不小心就可能跌倒。NHK記者：「像這樣雨水交雜融化的雪水，讓路面難以行走，呈現泥濘濕滑的狀態。」

遊客得小心的還有頭頂上的積雪，因為融化可能導致雪崩，隨時可能被活埋。在新潟有神社木拱門被積雪壓垮，而青森還有房屋部分屋頂已經塌陷，幸好屋主即早撤離。據統計全日本已有35人，因為大雪活埋等意外死亡，另外有300多人輕重傷。

青森市居民：「融化後積雪會變得更重，因為雪被壓得更紮實了，看起來好像變少，但其實重量會加倍。」

融化的雪到底有多重，據了解，剛降下的雪重量約是50到150公斤，但融化後又結凍的雪竟是原本的3倍之多，最重可達450公斤，成為奪命的隱形炸彈。而日本氣象廳表示，周末關東可能再降下大雪，提醒計畫前往旅遊的民眾多加留意。

