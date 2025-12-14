35萬名勞工舊制退休金看得到拿不到？年資提前請領得經1步驟 勞動部曝結算條件

不少勞工對於退休金制度一知半解，勞工退休金條例（勞退新制）自2005年7月1日上路已經20年，但根據勞動部統計，目前仍有35萬勞工是參與勞退新制但仍保有舊制年資，不少人疑問這類勞工若符合自請退休資格，舊制的退休金可以提前請領嗎？對此，勞動部表示得先經歷1過程。

勞退是「勞工退休金」的簡稱，同時也是法律規定雇主需要給勞工的退休保障，簡單來說就是雇主為勞工從原本的薪水中提撥一部份存下來，變成退休之後可以領的退休金。而根據制度的新舊，可以再分為2005年7月1日前的勞退舊制與2005年7月1日後開始實施的勞退新制。

根據自由時報報導，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，目前約有7萬4000家事業單位仍有舊制年資的勞工，總人數約48萬人，但其中僅有13萬人是單純的、只有舊制年資的勞工；另外約35萬名勞工，屬於保有舊制年資但後來轉成適用勞退新制。



根據勞工退休金條例規定，在勞退新制實施前，已適用勞動基準法的勞工，若選擇適用勞退新制，但持續在同一事業單位服務，在勞退新制實施前累積的工作年資，應予以保留。按其工作年資，每滿1年給2個基數，超過15年年資，每滿1年給1個基數，待勞工退休時給付。

勞基法第53條規定，自請退休條件的條件包括「在同一事業單位工作15年以上且年滿55歲」、「工作25年以上」或「工作10年以上但年滿60歲」；若年滿65歲則是強制退休。隨著台灣逐漸高齡化，這35萬名適用勞退新制卻保有舊制退休金的勞工，年齡已逐步達到「自請退休」的階段，他們是否可提前請領退休金？

勞動部指出，因為這筆錢仍在雇主手中，需經過「勞資協商」，雇主同意才可先行領出。根據現行規定，如果是在94年至99年舊制轉新制的勞工，都未跳槽、還保有舊制年資，在還沒退休前，可以經過勞資協議，先將舊制那一段的年資退休金結算下來，有些雇主同意先行結算，並將這筆舊制退休金存入新制勞退的個人專戶中繼續投資，但也有勞工選擇直接領走自行規劃用途。

