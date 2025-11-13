35萬從業人員生計面臨毀滅性衝擊 光電產業七大公協會呼籲立院勿倉促立法
《環境影響評估法》《內政部組織法》等修正法案，將於明（14日）在院會進行表決，而繼地球公民基金會提出「修法應經討論而勿草率，以免造成定義模糊、難以操作」以及「勿使光電成為政治攻防工具」等呼籲後，身為利害關係人的太陽光電產業七大公協會也提出嚴正聲明，強烈呼籲三黨立委，應先與環保團體及光電業者充分溝通，勿倉促立法，導致能源轉型成政治祭品。
七大光電產業公協會指出，此修正案將使低度開發的太陽光電面臨比火力電廠、核電廠及石化工業更難以克服的審查障礙，將對台灣能源轉型、半導體產業鏈、及國土破碎、人民健康，甚至35萬從業人員、200萬人生計造成毀滅性衝擊。
太陽光電是全球迎向淨零目標的先鋒，是世界公認對環境最友善的綠色能源，不須要環評就可開發。太陽光電案場本質上只是一個個架設在土地或水面上的結構，更像是一個個堅固、潔淨的「智慧停車棚」。它們不排氣、不排廢水、沒有煙囪、沒有汙染，建設過程屬於低度開發，旨在與土地共生、與農漁業共榮。
然而，修正案卻將光電視為必須嚴管重罰的汙染源，以極低的面積門檻和連地號納管等條款，實質上為其設立了比高汙染產業更難以跨越的實務障礙。這不僅是對光電產業最大的誤解與汙名，更是對環評行政資源的極大消耗，且將封殺大型地面型光電案場的開發，加劇土地破碎化，最終將成為對能源轉型的致命一擊。
光電產業公協會分析，歐洲普遍視光電為環境友善的快速部署項目，無需進行環評；日本僅針對山坡地開發且面積超過 40 公頃的極少數大型電站，才須進入較為嚴謹的環評程序。即使是法規嚴謹的亞洲國家，也對光電採區塊化、選擇性的管理。台灣（擬議修法）以極低的面積門檻和連地號納管等條款，將低度開發的光電，加諸比火力電廠、核電廠更高的審查障礙。嚴重違反國際潮流，成為阻礙綠能發展的全球孤例。
台灣是出口導向的國家，半導體產業更是我們的護國神山。今日，國際科技大廠對全球客戶作出了RE100（百分百再生能源）的承諾。然而，當AI、機器人等先進製程對用電量急遽攀升，台灣會因為推動環評，而導致審查延宕、光電開發停滯，綠電恐將瞬間斷鏈。
使得半導體業者不僅是買到更昂貴的綠電，甚至無綠電可買，無法對國際客戶履約。其後果，不僅是商譽受損，更是加速台灣科技產業的外移，外商不敢投資，更會削弱我們在全球供應鏈上的競爭力！這更會連帶影響國庫稅收及數百萬仰賴科技供應鏈為生的百姓生計。
發展再生能源不僅是為了產業，更是對台灣人民健康與環境的最高承諾。台灣的能源結構仍高度依賴燃煤發電，導致台灣的人均碳排放量在全球名列前茅，遠超許多已開發國家。這不僅是國際社會的壓力，更是全體民眾必須面對的道德與環境責任。
發展太陽光電是加速取代高汙染火力發電的直接途徑。它能立即有效地減少PM2.5、硫氧化物等空氣汙染物排放，直接改善空氣品質，降低國人罹患呼吸道疾病的風險，這是對全民健康最直接的公共利益。
光電產業背後，是35萬名從業人員的血汗與專業貢獻，他們來自全台各地的家庭，承載著一家老小的生計與希望。一旦《環評法》修正案通過，審查時程將從已遠超國際的 6-7 年，被無限期拉長。資金撤離：產業將面臨開發成本暴增，失敗率提高，外資逃離、本土資金全面撤出；開發延宕：大量案場卡關，無以為繼，甚至產業斷裂：整個光電產業鏈全面崩潰。
屆時，35萬從業人員將面臨大規模失業，地方經濟的希望將徹底熄滅，外資投資資金逃走，社會將面臨動盪不安的雙重危機。我們懇請委員們，正視這份衝擊，它不是一份冰冷的公文，而是牽動35萬家庭、200多萬人生計的飯碗。
七大光電產業公協會誠摯地期望，為了台灣能源自主、經濟命脈，以及35萬個家庭200萬人的生活穩定，立法院各黨立委能暫緩《環境影響評估法》修正案審議。先行邀請環保團體、光電業者進行公開、透明、充分的溝通與對話。採納國際經驗，以環境永續與能源轉型並行的雙軌管理制度，對光電等低汙染綠能給予合理、迅速的審查程序。
眼看太陽光電的發展失去理性的討論，淪為政黨政治算計的籌碼，七大光電產業公協會沉重地呼籲，台灣的能源政策不該淪爲個人政治利益的零和遊戲。請給綠電一條活路，給台灣的未來一個希望。
