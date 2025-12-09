35萬戶受惠！長照扣除額調至18萬 明年報稅適用

立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布所得稅法第十七條修正案三讀通過。(記者田裕華攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院今三讀通過所得稅法修正案，長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，追溯至今年1月1日起實施，明年5月報稅適用，財政部初估1年減稅利益10億元，約35萬申報戶受惠。

現行「所得稅法」規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合衛福部公告須長照的身心失能者，每人每年可扣除12萬元；立法院今三讀通過「所得稅法」修正案，將長照扣除額由12萬元調高至18萬元，並追溯自今年1月1日起實施，明年5月報稅就可適用。

財政部官員說明，2025年8月外籍看護新政策上路，80歲以上免巴氏量表可申請聘用外籍看護，不過，即使申請外籍看護，還是要符合衛福部公告須長照的資格，才能適用長照扣除額。換言之，80歲以上健康長者若不符合長照資格，不管有沒有外籍看護，都不能適用長照扣除額。

