35萬頭豬將消化至明年3月 農業部每日管制上市頭數穩豬價

農業部長陳駿季今日下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。（蔡佩珈攝）

農業部統計，禁運禁載期間累積延遲上市的豬隻約35萬至39萬頭，隨著明日午夜零時開放拍賣、屠宰及屠體運輸，最快可在明日的黃昏市場見到溫體豬，大部分的傳統市場肉攤則在8日上午開始販售。農業部今天表示，30萬以上豬隻估到明年3月底才能消化完畢，這段時間為了穩定豬價，將排定每日上市的頭數，並鼓勵豬農透過合作社級農會共同運銷出豬。

農業部畜牧司長李宜謙說明，7日午夜零時開放豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，最快可在7日的黃昏市場見到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤會在8日上午開始販售國產豬。

他表示，農業部為了更精確掌握豬肉供需情形，明日起將每周與肉品市場召開調配會議，議定每日上市頭數至明年3月底，若欲供量大於上市頭數，將抽籤決定出豬登記資格，若連續2日未獲登記資格，次日優先安排。而豬農加入合作社或農會體系登記，可優先出豬。

農業部長陳駿季指出，累積延遲上的豬隻約35萬至39萬頭，估到明年3月底才能消化完畢，不少豬農認為應盡快屠宰豬隻，但每日屠宰量有限，加上每日豬肉消耗量固定，若太多屠宰後的豬肉進入冷凍系統，凍越久價格越低，故才透過管控出豬次序，穩定豬價，若短時間全部上市，對豬農來說不是好事。

他強調，農業部將每日監控價格，當跌到某個程度，才會讓豬肉冷凍儲藏，穩定豬價非常艱難，但農業部會盡全力，讓豬農不受到非常嚴重的利益損失。

陳駿季說，經過15天的努力，已找出可能的病毒來源，並確認台中養豬場的非洲豬瘟是單一案例，也沒有病毒擴散可能，在台中成立的非洲豬瘟中央前進應變所今日下午起結束任務，在台北的中央災後應變中心仍會維持運作，要求各縣市維持防疫作為，肉品市場、屠宰場有異常病徵的豬隻，每日採檢送驗，也維持化製車每車次採檢送驗。

