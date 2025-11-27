35 坪新成屋的溫柔宣言！安全圓角設計 X 玄關旋轉鞋架，四房變出三倍儲藏量打造療癒現代混搭宅

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 有偶設計

小編帶你看好宅

這間位於新北市精華地區的 35 坪的新成屋，在裝修上不僅需要考量一家五口來規劃廳房，更透引入光影、優化動線與風格刻畫，構築了一個充滿光影、流動與溫暖的現代混搭風格居所。設計的核心概念並非僅是功能的堆疊，而是以「漫、沐、韻」三字為引，讓家成為一首緩緩流淌的旋律；為了滿足一家人的生活需求，有偶設計團隊對空間做細膩劃分，規劃出舒適的四房兩廳兩衛。因人口數多因此需要較多儲藏空間，透過分區規劃與櫃體雙面應用做到收納最大化，同時考量到家中幼兒，再轉角都做了圓弧倒角設計升級居家安全，體現了空間效率與現代家庭所嚮往的自在感與安定感。



玄關作為家的起點，被重新定義為多功能轉換區。設計師以旋轉鞋架整合收納量，同時結合玄關櫃、客廳櫃與寵物小宅，巧妙融合掃地機器人藏身處於一體。在充足收納機能之下，視覺上保持流暢與秩序；透過柔光與木質的對話，入門處即傳達出「沐」的概念——生活的溫柔與細膩。在公領域中，以「光」為節奏師，延伸自然採光，使餐客廳之間的邊界如河水般流動；餐桌旁延伸設置的餐邊櫃體與雙面圓弧櫃，兼具收納與動線導引功能，讓家人在互動間感受到空間的韻律。安全與舒適性的注重成為空間的一大亮點，將河水般流動圓滑的設計語彙具象化，室內大量引入了圓角設計，不僅讓空間線條更為圓潤柔和，更有效地提升了居家環境的安全性，尤其對於有小孩的家庭而言至關重要。同時，空間動線經過精細優化，特別是主臥室的出入口改變了原有格局，旋轉 90 度後不僅使動線更為順暢，更創造出額外的收納空間，一併提升了寢室的私密性，完美詮釋了「流動、圓滑」的設計哲學。



重視全家人的收納需求與私密空間的平衡。設計師運用多層次的收納規劃，幾乎將儲物機能內嵌於結構之中。收納櫃體不僅數量龐大且機能多元，包含玄關與客廳的雙面櫃體、餐廳旁的圓弧形櫃體、極為便利的餐邊櫃、三間小孩房各自獨立且機能完整的衣櫃，以及主臥室的 L 型搭配 I 型衣櫃，徹底解決了一家五口的龐大物品收納問題。將大量收納隱藏於牆面線條和多功能櫃體的做法，使視覺保持簡潔清爽，同時也讓光線能夠在明亮的空間中自由穿梭，形成溫和的生活節奏。

小編的最愛

整體空間的基調由木質元素組成，溫潤的淺色木材質感從地板延伸至各處櫃體細節，為現代簡潔的空間注入了安定、溫暖的情緒連結；透過穿透、引導的照明設計，搭配柔性遮光手法，讓「漫、沐、韻」的意象得以在日常生活中被感知，成功地將美學意象與實際生活機能、安全舒適性完美融合，讓不同年齡、性別與喜好的每一個住宅成員，都能在這個生活空間中感到安適自在的歸屬感。

有偶室內裝修股份有限公司／有偶設計團隊

地址：台北市信義區東興路61號4樓

電話：02-25173771

Email：yoodesignmkt@gmail.com

網站：https://yoodesign.com.tw/contact

