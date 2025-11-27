35 坪新成屋的溫柔宣言！安全圓角設計 X 玄關旋轉鞋架，四房變出三倍儲藏量打造療癒現代混搭宅
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 有偶設計
小編帶你看好宅
這間位於新北市精華地區的 35 坪的新成屋，在裝修上不僅需要考量一家五口來規劃廳房，更透引入光影、優化動線與風格刻畫，構築了一個充滿光影、流動與溫暖的現代混搭風格居所。設計的核心概念並非僅是功能的堆疊，而是以「漫、沐、韻」三字為引，讓家成為一首緩緩流淌的旋律；為了滿足一家人的生活需求，有偶設計團隊對空間做細膩劃分，規劃出舒適的四房兩廳兩衛。因人口數多因此需要較多儲藏空間，透過分區規劃與櫃體雙面應用做到收納最大化，同時考量到家中幼兒，再轉角都做了圓弧倒角設計升級居家安全，體現了空間效率與現代家庭所嚮往的自在感與安定感。
玄關作為家的起點，被重新定義為多功能轉換區。設計師以旋轉鞋架整合收納量，同時結合玄關櫃、客廳櫃與寵物小宅，巧妙融合掃地機器人藏身處於一體。在充足收納機能之下，視覺上保持流暢與秩序；透過柔光與木質的對話，入門處即傳達出「沐」的概念——生活的溫柔與細膩。在公領域中，以「光」為節奏師，延伸自然採光，使餐客廳之間的邊界如河水般流動；餐桌旁延伸設置的餐邊櫃體與雙面圓弧櫃，兼具收納與動線導引功能，讓家人在互動間感受到空間的韻律。安全與舒適性的注重成為空間的一大亮點，將河水般流動圓滑的設計語彙具象化，室內大量引入了圓角設計，不僅讓空間線條更為圓潤柔和，更有效地提升了居家環境的安全性，尤其對於有小孩的家庭而言至關重要。同時，空間動線經過精細優化，特別是主臥室的出入口改變了原有格局，旋轉 90 度後不僅使動線更為順暢，更創造出額外的收納空間，一併提升了寢室的私密性，完美詮釋了「流動、圓滑」的設計哲學。
重視全家人的收納需求與私密空間的平衡。設計師運用多層次的收納規劃，幾乎將儲物機能內嵌於結構之中。收納櫃體不僅數量龐大且機能多元，包含玄關與客廳的雙面櫃體、餐廳旁的圓弧形櫃體、極為便利的餐邊櫃、三間小孩房各自獨立且機能完整的衣櫃，以及主臥室的 L 型搭配 I 型衣櫃，徹底解決了一家五口的龐大物品收納問題。將大量收納隱藏於牆面線條和多功能櫃體的做法，使視覺保持簡潔清爽，同時也讓光線能夠在明亮的空間中自由穿梭，形成溫和的生活節奏。
小編的最愛
整體空間的基調由木質元素組成，溫潤的淺色木材質感從地板延伸至各處櫃體細節，為現代簡潔的空間注入了安定、溫暖的情緒連結；透過穿透、引導的照明設計，搭配柔性遮光手法，讓「漫、沐、韻」的意象得以在日常生活中被感知，成功地將美學意象與實際生活機能、安全舒適性完美融合，讓不同年齡、性別與喜好的每一個住宅成員，都能在這個生活空間中感到安適自在的歸屬感。
有偶室內裝修股份有限公司／有偶設計團隊
地址：台北市信義區東興路61號4樓
電話：02-25173771
Email：yoodesignmkt@gmail.com
網站：https://yoodesign.com.tw/contact
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
波光蕩漾 恬靜弧畔｜人文風｜43坪
一般基礎收納，風格有點混搭，但以人文風格為主，再利用燈條照明來修飾樑的壓迫感，並且牆面用曲線來做造型。幸福空間 ・ 2 小時前
一秒飛日本 日式暖心養生全齡宅
演拓空間室內設計將北部的設計經驗無縫帶入高雄，並且結合當地需求，為屋主提供最成熟的服務品質。無論是台北還是高雄，設計團隊都會集思廣益，尤其是居家安全6000多條SOP，以及北部最新的材質、工法與技術帶到南部，確保每一個案子都能展現最佳品質。幸福空間 ・ 2 小時前
舒適與奢華兼具！198坪新成屋透天豪宅追求臻至完善迷人生活
豪宅裝潢強調的不只是奢華，而是品味與細節，詠絮室內設計團隊以多年設計經驗，結合湛設計手法，透過空間尺度的掌握、美學的底蘊，讓豪宅設計更強調整體裝潢美感、高級建材的使用、氣派程度的展現，以及符合美好生活體驗的需求。id SHOW ・ 2 小時前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 22 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 18 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 34 分鐘前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 4 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 20 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
新、舊「邪惡帝國」較勁道奇勝出！洋基老闆砸錢還是輸坦言：很焦慮
體育中心／綜合報導道奇為了打造「夢幻陣容」尋求冠軍，近兩年來在休賽季補強砸錢可說是一點都不手軟，也完成隊史首度的二連霸，甚至被稱作是「新邪惡帝國」，對此「舊邪惡帝國」洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在受訪時很誠實的表示「的確很焦慮」會被道奇遠遠甩在後面，不過他也強調並不是靠砸錢就能拿下冠軍。FTV Sports ・ 2 小時前