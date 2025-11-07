35 坪現代人文風美居，預售屋客變，讓家更貼近我們的生活～
編輯 Yuwei｜圖片提供 沐果室內設計有限公司
小編帶你看好宅
35 坪現代人文風住宅，在預售階段便由設計師參與規劃，透過客變調整格局，讓動線更順暢、機能更完善，呈現舒適而耐看的居住氛圍。
玄關為了避免開門後直視室內，設計師建議調整大門方向，提升隱私性與使用便利性。此外，由於玄關空間有限，為了避免鞋櫃影響動線，特別設計了懸浮鞋櫃，不僅讓屋主回家時能輕鬆擺放鞋子，下方層板還做了切角設計，搭配抽風機確保通風對流，減少潮濕與異味問題。
屋主喜愛收藏實木家具，因此原本考慮日式風格，但為了讓空間更耐看，設計師以深色木紋堆疊整體氛圍，輔以少量白色來調和深淺比例，營造沉穩且溫潤的居家環境。電視牆採用了跳脫傳統的亂花大理石鋪排方式，並在立面留縫，讓牆面展現豐富的層次感。同時，沙發背牆也採用相同手法，形塑一致性的視覺效果。
餐廳部分經過客變調整，原本較大的廁所空間被重新規劃，騰出來的區域設計為酒櫃，使其與餐桌區域相互連結，提升整體空間的協調感。酒櫃採用穿透玻璃設計，不僅能展示收藏品，還能營造出精緻的生活品味。
小編的最愛
從玄關到主臥，每個空間都充分考量使用便利性與美感，成功打造出一個兼具現代感與人文質韻的理想居所。
沐果室內設計有限公司／于大緯、楊淑華
地址：新北市淡水區民族路31巷56號6樓之2
電話：02-26242950
Email：muguo.service@gmail.com
網站：http://www.muguo.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
