35 歲逆生長！《逍遙》譚松韻維持「娃娃臉」超詳細保養秘訣：二次卸妝、泡腳消腫、眼周抗老養出好皮膚
隨著最新陸劇《逍遙》的討論度居高不下，女主角譚松韻再度以清純靈動的形象驚豔眾人。儘管已經 35 歲，她的皮膚依舊水嫩飽滿，絲毫看不出歲月的痕跡。身為「娃娃臉女星」的代表，譚松韻的狀態並非全靠天生，而是源於極致細膩的日常保養。從最基礎的洗卸到維持代謝的飲食法，她對每一個細節的堅持，正是她能跨越年齡限制、始終保有少女感的秘密。
陸劇《逍遙》譚松韻的凍齡保養法：二次卸妝與運動前一定要卸妝
譚松韻認為保養中最核心的步驟就是卸妝。由於拍戲妝感厚重，若未清除乾淨會導致皮膚出狀況。
雙重清潔： 她習慣在使用卸妝品後，再用卸妝水溫柔擦拭全臉，確保死角殘妝無所遁形。
運動前準備： 運動時毛孔會打開流汗，因此她在運動前一定會將妝容卸乾淨，僅拍點化妝水就去健身。
陸劇《逍遙》譚松韻的凍齡保養法：深度補水與重視眼周細節
面對北京乾燥的氣候與頻繁洗卸的傷害，譚松韻對保濕特別有感。
簡約面膜： 她會敷上「單純保濕面膜」加強護理，並隨身攜帶保濕噴霧應對乾燥環境。
眼部抗老： 為了預防顯老的細紋，她會選擇質地輕盈、不致肉芽的眼霜。擦拭時順著同一方向用指腹輕按，避免來回摩擦。
陸劇《逍遙》譚松韻的凍齡保養法：多保持素顏與勤擦防曬
私下的譚松韻喜歡保持素顏讓皮膚多休息，但「防曬」是她絕對不妥協的防線。
抗老關鍵： 紫外線中的 UVA 會破壞膠原蛋白與彈性纖維，導致皮膚變黑提早老化。
物理防護： 為了延緩膠原蛋白流失，即便素顏出門，她也會在臉部與身體塗滿防曬。
陸劇《逍遙》譚松韻的凍齡保養法：飲食平衡與泡腳秘訣
為了平衡喜愛美食的天性，譚松韻有一套成熟的熱量管理與代謝法。
低鈉飲食： 平時控制不吃太鹹或沾醬，避免水腫、粉刺與痘痘機率。
熱量平衡： 若知道有與朋友聚餐會攝取較高熱量，早起便會空腹以平衡全天攝取。
晨間消腫： 若前晚進食較重口，隔天會提早一小時起床泡腳提升代謝。
陸劇《逍遙》譚松韻的凍齡保養法：多喝水與溫和護膚
內在的循環與外在的鎖水，共同成就了她的Q彈肌膚。
內在循環： 透過多喝水與皮拉提斯提高新陳代謝，讓肌膚維持自然光澤度。
沐浴細節： 泡澡水溫不能太燙，泡20分鐘起來後必須立刻全身抹上身體乳，鎖住肌膚水分。
