35.24台斤巨無霸！新港青農林俊嘉奪嘉義高麗菜王

嘉義縣農會舉辦的「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」中，新港鄉的青年農民林俊嘉以其栽培的高麗菜重達35.24台斤，榮獲本屆競賽的冠軍。此次活動吸引了來自嘉義縣18個鄉鎮市的青年農民參加，大家同場競技，展示各自的農業技術。

新港鄉的青年農民林俊嘉以其栽培的高麗菜重達35.24台斤，榮獲本屆競賽的冠軍。（圖／翻攝畫面）

嘉義青農聯誼會總會長張翠玲表示，參賽青農不僅展現專業技術，更將競賽收成轉化為愛心行動，製作成水餃捐贈給弱勢團體，讓高麗菜競賽更具社會意義。

新港鄉的青年農民林俊嘉以其栽培的高麗菜重達35.24台斤，榮獲本屆競賽的冠軍。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜指出，本次比賽核心理念在於精進青農栽培技術，參賽者在不同海拔環境下種植相同作物，從海平面到1500公尺高地均有投入。她強調，巨大高麗菜的栽培需經歷4至5個月精準照顧，從育苗、定植到結球成熟，充分考驗農民對作物生長節奏與田間管理的專業能力。

廣告 廣告

新港鄉的青年農民林俊嘉以其栽培的高麗菜重達35.24台斤，榮獲本屆競賽的冠軍。（圖／翻攝畫面）

「精細的育苗管理與自然友善栽培是關鍵。」奪得冠軍的新港鄉青農林俊嘉分享成功心得，他期望透過此次競賽展現青農的專業、創新與努力。林俊嘉栽培的高麗菜重達35.24台斤，技術實力令人驚豔。

新港鄉的青年農民林俊嘉以其栽培的高麗菜重達35.24台斤，榮獲本屆競賽的冠軍。（圖／翻攝畫面）

「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」在朴子市農會熱鬧登場，吸引來自嘉義縣18個鄉鎮市的青年農民參與。比賽規則為各鄉鎮市代表各種植2顆高麗菜，以重量較重者作為參賽代表，評分標準單純以重量計算。現場氣氛熱絡，鹿草鄉青農陳惠茹更為參賽高麗菜戴上皇冠做創意裝飾，為競賽增添趣味。

新港鄉的青年農民林俊嘉以其栽培的高麗菜重達35.24台斤，榮獲本屆競賽的冠軍。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣青農聯誼會與各分會攜手合作，將參賽高麗菜製成每包1200克的水餃，並結合各分會長自發提供的加菜金，共同捐贈給六腳鄉安仁家園、東石鄉聖心育幼院及當地弱勢家庭，讓這些團體在年節前夕感受溫暖。

嘉義縣青農聯誼會與各分會攜手合作，將參賽高麗菜製成每包1200克的水餃，並結合各分會長自發提供的加菜金 。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣農會侯世興、總幹事黃貞瑜、朴子市農會總幹事田志強及嘉義縣青農聯誼會總會長張翠玲等人均到場為參賽青農加油打氣，見證這場農業技術的精彩較量。黃貞瑜特別讚揚，青農們透過競賽交流栽培經驗、相互學習，展現嘉義農業技術底蘊與農民力。

延伸閱讀

百萬人次看戲！人妻與老公LINE吵架刷爆卡 開心回嗆：買婚姻

高麗菜「芝麻病」不影響食用 農糧署示警：注意大塊黑斑

ATM人臉辨識防詐！未戴口罩、安全帽遭擋 網點破姿勢問題